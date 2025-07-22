Vijeće ministara BiH raspravlja o slučaju "Viaduct", vanrednoj situaciji u BHANSA-i i brojnim zakonima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razmatra niz važnih tema, među kojima su međunarodni pravni spor sa firmom "Viaduct", problemi u kontroli zračnog saobraćaja, kadrovska imenovanja i zakonski prijedlozi upućeni iz Parlamentarne skupštine BiH.

Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda odnosi se na informaciju o prijedlogu mirnog rješenja spora koji se protiv BiH vodi pred nadležnim sudom u Belgiji. Riječ je o izvršenju presude Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u slučaju Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček protiv Bosne i Hercegovine (ICSID Case No. ARB/16/36), donesenoj 18. aprila 2022. godine. Ovaj prijedlog predložilo je Pravobranilaštvo BiH.

Također, na sjednici će se raspravljati i o prijedlogu odluke kojom bi se utvrdio način i iznos finansijskih sredstava za angažman advokatske kancelarije NautaDutilh, koju čine advokati Sofi Žakmain (Sophie Jacmaiin), Žan Fransoa Vandroghenbrek (Jean François Vandrooghenbroeck) i Stan Brijs (Stan Brijs), a koji bi zastupali BiH u postupku koji se vodi pred sudom u Briselu.

Situacija u BHANSA

Vijeće ministara razmatra i informaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH o vanrednoj situaciji u kontroli zračnog saobraćaja, izazvanoj naglim i istovremenim bolovanjem većeg broja operativnog osoblja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA).

Na dnevnom redu su i važna kadrovska pitanja, među kojima su prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kao i prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Prijedlozi zakona

Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i više zakonskih prijedloga koji su uputili poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH. Među njima je prijedlog mišljenja na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, koji su predložili Saša Magazinović, Nihad Omerović i Sabina Ćudić. Razmatrat će se i prijedlog mišljenja o zakonu o Sudu BiH, koji je predložila delegatkinja u Domu naroda Marina Pendeš, te prijedlog mišljenja o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je uputio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Digitalizacija RTV servisa

Pred ministrima će se naći i informacija o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

U drugom krugu glasanja, ministri bi se trebali izjasniti o prijedlogu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Granične policije BiH, kao i o prijedlogu odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za osiguranje u BiH.

Na današnjoj sjednici razmatra se i informacija o realizaciji Plana implementacije "Pregled odbrane" i Akcijskog plana implementacije "Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017–2027“. Također se razmatra početak šestog kruga evaluacije GRECO-a na temu sprečavanja korupcije i promocije integriteta na podnacionalnom nivou, kao i novi tekst informacije o održanoj radionici „Priprema za požarnu sezonu 2025. godine i korištenje NICS tehnologija“.