Pojačan saobraćaj širom BiH, vozačima se savjetuje oprez zbog radova i visokih temperatura

Jutros su uslovi za vožnju u Bosni i Hercegovini povoljni, ali se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na prilazima gradovima i glavnim cestama kroz zemlju. Sezona godišnjih odmora utiče na svakodnevno povećanje saobraćaja, naročito na pravcima iz unutrašnjosti prema sjeveru i jugu.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vozači se pozivaju na maksimalni oprez, poštivanje sigurnosnog razmaka između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Zbog izvođenja radova usporeno se saobraća na dionici autoceste između Podlugova i Sarajeva sjever, kao i na nekoliko magistralnih cesta, uključujući pravce Jablanica – Prozor kod Miraca, Zenica – Žepče u Topčić Polju, Kladanj – Vlasenica, Tuzla – Šićki Brod, Ustikolina – Goražde kod Mravinjca, Sarajevo – Pale te Vrhpolje – Ključ.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Probleme i dalje stvaraju aktivna klizišta na magistralnim cestama Dobro Polje – Foča, na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji, kao i na dionici Gacko – Tjentište između tunela Čemerno i Surdup.

Na graničnim prelazima za putnička vozila trenutno nema dužih čekanja, koja iznose između 15 i 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone.

Saobraćaj za vozila preko pet tona dozvoljene mase zabranjen je na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila se preusmjeravaju na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak. Teretni saobraćaj na prelazu Šepak dozvoljen je od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, dok vikendom mogu prelaziti samo u terminu od 22 do 6 sati.

Iz BIHAMK-a podsjećaju vozače da se situacija na graničnim prelazima može brzo mijenjati te da u svakom trenutku mogu pratiti stanje putem video nadzornih kamera na stranici bihamk.ba.