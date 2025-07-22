MUP SBK: Pojačane policijske kontrole zbog nezakonitih radnji na svadbama i slavljeničkim događajima

U posljednje vrijeme zaprimili su nekoliko prijava građana koji izražavaju zabrinutost zbog upotrebe vatrenog ili plinskog oružja tokom svadbi

MUP SBK. Fena

M. Až.

22.7.2025

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona (KSB) u narednom periodu pojačat će aktivnosti s ciljem sankcioniranja svih nezakonitih radnji koje počine učesnici na svadbama i drugim slavljeničkim događajima.

To se posebno odnosi na upotrebu vatrenog ili plinskog oružja, paljenje baklji bez odobrenja, nepoštivanje propisa u saobraćaju, sjedenje na nedozvoljenim mjestima na motornim vozilima, prikrivanje registarskih tablica i slično, saopćili su iz MUP-a.

Kako navode, u posljednje vrijeme zaprimili su nekoliko prijava građana koji izražavaju zabrinutost zbog upotrebe vatrenog ili plinskog oružja tokom svadbi i drugih slavlja, kao i zbog ugrožavanja sigurnosti u saobraćaju izazvane svadbenim kolonama.

Takve nezakonite radnje često dovode do povreda osoba, ali i do oštećenja privatne ili društvene imovine.

Iz MUP-a su na kraju pozvali građane koji organizuju svadbe ili druge slavljeničke događaje da se strogo pridržavaju svih važećih zakonskih propisa, kako bi zaštitili sebe i druge u svojoj okolini.

