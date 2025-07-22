Sedam godina zatvora za zlostavljanje u "Rasadniku", petorica oslobođeni po ključnim tačkama

Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Slavišu Đerića na tri, a Nenada Ujića na četiri godine zatvora zbog nečovječnog postupanja prema civilima zatočenim u Rogatici. Zoran Nešković, Panto Pantović i Pero Despet oslobođeni su optužbi, kao i Đerić i Ujić za pojedine tačke.

Nečovječno postupanje prema civilima

Dvojica nekadašnjih pripadnika Vojne policije, stražara u zatočeničkom objektu "Rasadnik", proglašeni su krivim za nečovječno postupanje prema civilima iz Žepe, Rogatice i Srebrenice u periodu od jula do decembra 1995. godine.

- Vijeće utvrđuje van razumne sumnje da su počinili radnje kao izvršioci ili saizvršioci - rekao je predsjedavajući Vijeća Zoran Božić, prenosi Detektor.

Đerić je proglašen krivim po šest tačaka optužnice, Ujić po devet, dok jedna tačka obuhvata obojicu. Utvrđeno je da su tukli zatočenike i nanosili im fizičke i psihičke patnje. Ujić je, između ostalog, nečovječno postupao prema svjedoku M-3.

- Tako što ga je oborio na krevet, izvadio nož i zarezao mu vrat, a trag je i danas vidljiv - stoji u presudi.

Božić je podsjetio da je jedan od oštećenih naveo kako je najveće batine dobio od Đerića te da se druga zlostavljanja u "Rasadniku" ne mogu porediti s tim.

Pri izricanju kazne, sud je uzeo u obzir da su Đerić i Ujić u vrijeme događaja bili relativno mladi, porodični ljudi i da ranije nisu kažnjavani.

- Vijeće smatra da će umanjena kazna ispuniti svrhu kažnjavanja i da je izrečena kazna srazmjerna težini djela… posljedice nisu teške i dalekosežne - objasnio je sudija.

Oslobađajuće presude

Oslobađajuće presude donesene su po 15 tačaka optužnice. Među njima je i optužba za nečovječno postupanje i ubistvo imama i predsjednika Ratnog predsjedništva Žepe Mehmeda Hajrića, koja se odnosila na sve optužene.

- Ključni dokaz bio je iskaz svjedoka M-2, no prema procjeni Vijeća, njegov iskaz nije bio konzistentan, a ključne tvrdnje nisu potvrdili drugi svjedoci - rekao je Božić.

Nešković je oslobođen optužbe da kao komandir zatočeničkog objekta nije spriječio niti kaznio počinioce, jer nije dokazano da je znao za zlostavljanje na opisani način.

Sudija je pojasnio da su neke oslobađajuće presude donesene jer su iskazi svjedoka bili općeniti, nejasni, sporno identifikovani ili nisu bili potkrijepljeni dodatnim dokazima.

Tužilaštvo je tokom postupka odustalo od 15 tačaka optužnice, uključujući optužbe protiv Neškovića za nezakonito zatvaranje te optužbu protiv Đerića i Ujića za silovanje dvojice zatočenika.

Sud je odredio mjere zabrane putovanja Đeriću i Ujiću. Na izricanju presude prisustvovao je samo Đerić.

Optuženi su oslobođeni plaćanja sudskih troškova, dok su oštećeni upućeni na parnični postupak. Suđenje je počelo u julu 2022. godine, a na presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.