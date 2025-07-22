Crnadak: U FBiH je glavna vijest 13. penzija, a u RS kako dolazak delegacije Tatarstana jača našu poziciju

RS mora što prije da se otrgne iz kandži SNSD-a, jer svakim danom smo sve više u provaliji i sve dalje od normalnog života i sigurne budućnosti

Igor Crnadak. Dejan Rakita / Pixsell

S. S.

22.7.2025

Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak je kazao da je danas glavna vijest u FBiH 13. penzija, a u RS kako dolazak delegacije Tatarstana jača poziciju RS.

- U Federaciji BiH danas je glavna vijest da se isplaćuje jednokratna pomoć za sve penzionere, nešto kao 13. penzija, a kod nas se u direktnom prenosu na RTRS-u prati dolazak delegacije Tatarstana na banjalučki aerodrom. Slika naših ministara u odijelima i kravatama, kako na pisti dočekuju visoku delegaciju Tatarstana u kariranim košuljama i polo majicama je hit dana, sada nas čeka kanonada izjava političara i kvazi analitičara o tome kako je današnja posjeta dokaz da nismo u izolaciji i da nam je međunarodna pozicija nikad bolja.

Da ne bude zabune, svaka međunarodna aktivnost je dobrodošla, ali mi smo republika koja je upravo izgubila 120 miliona KM, zbog korupcije, u kojoj su institucije privatizovane, u kojoj niko ni za šta ne odgovara i od koje svaki zdrav kapital bježi kao đavo od krsta. Republika Srpska mora što prije da se otrgne iz kandži SNSD-a, jer svakim danom smo sve više u provaliji i sve dalje od normalnog života i sigurne budućnosti - naveo je Crnadak.

