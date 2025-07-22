Vijeće ministara ni danas neće raspravljati o zamjeniku direktora SIPA-e

Vijeće ministara BiH ni danas se neće izjasniti o prijedlogu odluke za imenovanje zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BIH, saznaje portal "Avaza".

Iako najavljen kao 53. tačka dnevnog reda današnje sjednice, ovaj prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH nije uvršten na dnevni red zbog protivljenja ministra Sevlida Hurtića tokom usaglašavanja tačaka o kojima će Vijeće ministara danas raspravljati.

Imenovanje zamjenika direktora SIPA-e već nekoliko sjednica uzastopno nailazi na blokade na sjednicama kolegija Vijeća ministara.