Tužilaštvo BiH ne odgovara na pitanja o statusu krivične prijave Uzunović protiv Dodika





Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već deset dana nije odgovorilo na upit Detektora o krivičnoj prijavi koja je podnesena protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za lažno prijavljivanje i davanje dara ili drugih oblika koristi.

Krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH za lažno prijavljivanje i davanje dara ili drugih oblika koristi protiv Dodika je podnijela Sena Uzunović, sutkinja Državnog suda, neposredno nakon izricanja prvostepene presude, kada je Dodik proglašen krivim zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u našoj zemlji, te nakon objave u medijima kada je on rekao da mu je sutkinja preko rođaka tražila novac kako bi donijela oslobađajuću presudu.

- Neposredno nakon presude sam davala izjavu u svojstvu svjedoka za dvije osobe koje su mi prijetile putem TikToka, koji su bili u pritvoru, i tada sam zatražila da se otvori novi KTA predmet [neodređeno krivično djelo ili počinilac, a ukazuje na protivpravnu radnju] i podnijela prijavu za lažno prijavljivanje putem medija i za eventualno davanje dara ili drugih oblika koristi - rekla je Uzunović ranije za Detektor.

Bez odgovora

Prijavu protiv Dodika Uzunović je krajem februara podnijela dežurnom tužiocu Igoru Dubaku. Detektor je dva puta u posljednjih deset dana tražio informaciju od Državnog tužilaštva o statusu ove prijave, ali iz ove institucije nikada nisu odgovorili na pitanja.

Direktorica Transparency Internationala u BiH Ivana Korajlić kaže da Tužilaštvo ne sprečava ništa da dostave informaciju u kojoj je fazi predmet, a praksu dostavljanja informacija ove pravosudne institucije je nazvala selektivnom.

- I mi smo primijetili na osnovu prijava koje smo podnosili ili upita koje smo slali za različite predmete koji su u toku da Tužilaštvo, uglavnom, ne dostavlja ove informacije, odbija dostaviti informacije čak i u onom dijelu koji se tiče u kojoj je fazi određeni predmet, pravdajući se time da bi to moglo eventualno ugroziti - pojašnjava Korajlić.

Iz Ureda za odnose s javnošću Državnog tužilaštva ranije su naveli za Detektor da će na upite medija odgovarati petkom iza 13 sati, jer su donijeli obavezujuće uputstvo za objavljivanje tužilačkih akata i drugih informacija. Međutim, u ovom slučaju to nisu ispoštovali.

Sutkinja Uzunović je donijela nepravosnažnu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina vršenja dužnosti predsjednika zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Jednomjesečni pritvor

Zbog prijetnji Uzunović nakon izricanja prvostepene presude, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsila je Marka Plavšića i Ljubana Jukića. Njima je tada određen jednomjesečni pritvor.

Advokatica Adna Dobojlić objašnjava da svaki postupak ima više faza i da rokovi teku tek kada se istraga zvanično otvori. Ona smatra da ne bi trebala postojati razlika u postupanju u odnosu na to ko je prijavu podnio.

- Pa tako nije od značaja ko je prijavio, odnosno podnio krivičnu prijavu, da li se radi o državnom zvaničniku i građaninu, mora se postupiti jednako - kaže ona.

Saopštavanje drugostepene presude protiv Dodika očekuje se uskoro.