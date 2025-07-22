Šef OSCE-a završio mandat u BiH: Oproštajna posjeta Centralnoj izbornoj komisiji

Ambasador Brajan Ageler (Brian Aggeler), šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je obavio oproštajnu posjetu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Ageler je izrazio zahvalnost na prijemu i razmjeni mišljenja, te poželio uspješan nastavak rada Centralnoj izbornoj komisiji.

Predsjednica Centralne izborne komisije BiH, Irena Hadžiabdić, zahvalila je ambasadoru Ageleru na njegovom ličnom doprinosu, ističući da su OSCE i CIK BiH dugogodišnji partneri u unapređenju izbornog procesa i jačanju izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.

Posjeta je završena uz obostranu želju za nastavak saradnje između Misije OSCE-a u BiH i Centralne izborne komisije BiH, saopćeno je iz CIK-a BiH.