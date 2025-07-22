Amidžić najavio da će usvajanje državnog budžeta i dalje biti u blokadi

Da će državni budžet i dalje biti u blokadi i da, zapravo, prema Predsjedništvu BiH, skoro, neće biti upućen novi prijedlog tog dokumenta, nakon odluka visokog predstavnika u BiH, potvrdio je danas u Mostaru, Srđan Amidžić (SNSD), ministar finansija i trezora BiH.

-To je suludo. O čemu odlučujem? S kim se dogovaram? Je li sa ovima što nisu htjeli da pristanu kada su dobijali više novca od akciza, pa sada dobijaju manje? Neka oni objašnjavaju ljudima u Federaciji BiH što na to pristaju. Mi, što god budemo mogli uraditi da opstruišemo te procese, mi ćemo opstruisati i nećemo prihvatiti. Zamislite mog zamjenika, veseli se što je potpisao da će prebaciti sredstva na Kanalska ostrva. Ja ne bih imao hrabrosti to potpisati, nema šanse - rekao je, između ostalog, Amidžić.