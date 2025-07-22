Posljedice uvođenja novog sistema EU: 12.000 vozača kamiona ide iz BiH?!

Primjena ETIAS-a, uz već postojeće restrikcije, rezultirala bi odlaskom najmanje 30 posto firmi, ističe Peulić

Veliki problemi za prijevoznike. Avaz

Piše: Alen Bajramovic

22.7.2025

Više puta odgađana primjena Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja (European Travel Information and Authorisation System - ETIAS) trebala bi početi u zadnjem tromjesječju naredne godine.

Nova pravila ulaska u prostor Šengena bez vize važit će i za građane BiH, koji će prije putovanja morati podnijeti online prijavu s osnovnim ličnim podacima, kako bi dobili odobrenje koje će važiti tri godine.

Nove cijene

Novost je da je Evropska komisija, zbog inflacije, cijenu trogodišnje autorizacije sa sedam povećala na 20 eura. Ovu taksu neće plaćati maloljetni i stariji od 70 godina.

Odgađanje primjene ETIASA ide u prilog i prijevoznicima iz BiH i regiona. Prema riječima koordinatora Konzorcija „Logistika BiH“, primjena ETIAS-a u situaciji kada vozači već trpe posljedice pravila 90/180, kojim im je u EU dozvoljen boravak u trajanju od 90 dana tokom perioda od pola godine, rezultiralo bi odlaskom najmanje 30 posto firmi.

Peulić: ETIAS bi bio katastrofa. Ustupljena fotografija

- ETIAS bi za nas bio katastrofa. To bi značilo da bi se gotovo 12.000 vozača moralo iseliti iz BIH, jer se ne bi mogli uklopiti u ovu priču. Nakon davanja otiska na granici našem vozaču ne bi više trebao pasoš, od tog trenutka njegov boravak u EU bi se brojao i mi bismo dio kapaciteta morali preseliti u Hrvatsku i Sloveniju – kaže Peulić.

On se nada da će se predstojećih godinu dana iskoristiti za dogovor da se na vozače iz BiH počne primjenjivati AETR - Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni drumski prijevoz. Prema najavama iz Brisela, to bi se moglo desiti već krajem ovog mjeseca.

- To za nas, kao profesionalce, znači da BiH ima svoju transportnu industriju i da smo mi zaposleni u svojoj državi. Mi smo s državnim ministrom Fortom usaglasili jedinstven stav, koji su preuzele sve države Balkana.

Primjena AETR pravila

Peulić ističe da je zaključak o primjeni AETR pravila predsjedavajuća Vijeća ministara BiH prezentirala na Samitu u Skoplju.

- On je u ime svih vlada otišao u Brisel. S primjenom AETR-a mi bismo dobili 2.160 radnih sati u periodu od 180 dana, a vozač iz BiH prosječno provede 920 sati godišnje u Evropi – pojašnjava Peulić.

# ETIAS
# VELIBOR PEULIĆ
