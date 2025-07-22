Višemjesečni radovi privode se kraju: Najstarija džamija u Gradačcu sija novim sjajem

Sviračka džamija, nastarija džamija, ali i građevina u Gradačcu, zasjala je novim sjajem dok se radovi privode kraju. Iako je bilo potrebno 16 mjeseci da se dođe do ove faze, sada je ona, prije svega, sigurnija, s obzirom na to da su postojali ozbiljni problemi, ali i ljepša dok je krase novi detalji.
Veliki problem
Imam Ahmet ef. Osmanović za “Avaz” je kazao da su prvi koraci napravljeni 2022. godine, kada je počela priprema projekta, a 15. januara 2024. godine započelo se s renoviranjem.
- Planirane radove smo podijelili u tri faze. Glavni problem su bili temelji, pa je prvo rađeno na njemu i na otvaranju suterena. Na samom početku zamisao je bila da se obnovi samo pod koji je predstavljao opasnost, ali evo sada smo već uspjeli da dođemo do samog kraja, a to je uređenje vanjskog dijela džamije. Međutim, radovi na suterenu su bili iznimno zahtjevni, sve je rađeno ručno, pa je na taj način iz tog dijela džamije izneseno oko 250 kubika zemlje – objasnio je ef. Osmanović.
Prilikom radova uvidjeli su da se dio temelja ispod ulaznih vrata sasvim urušio te je to predstavljalo prijetnju da dođe do urušavanja džamije.
- Prilikom radova na temeljima došlo je do otkrića i da naša munara stoji u zraku pa je bilo potrebno i sa unutrašnje i s vanjske strane da se učvrsti. Ostala je nakrivljena, iako je prvobitna ideja bila da se ispravi, međutim, ona je vezana za džamiju pa da ne bismo rizikovali nove pukotine, ostavljena je takva kakva jeste – kazao je ef. Osmanović.
Nemogućnost restauracije
Po završetku tih radova, pristupilo se uređenju glavnog dijela džamije, pa su urađene nove instalacije, grijanje, klimatizacija, ozvučenje.
- Nažalost, nismo bili u prilici restaurirati džamiju, jer su majstori koji su ranije radili na popravcima, 70-ih godina, skinuli svu kaligrafiju sa zidova i bacilli. Ostali su goli zidovi koji su bili prekovani lamperijom. Ali u saradnji s firmom koja se bavi uređenjem džamija, našli smo rješenje i urađeno je na ovakav način – naveo je ef. Osmanović.
Uložena sredstva
- Dosad je uloženo gotovo 500.000 maraka, a približno 700.000 je planirano za kompletni projekt. Inicijalna sredstva dala je prijašnja vlada Federacije u iznosu od 100.000 maraka, dio sredstava je dala Vlada TK, a sve ostalo je sakupljeno akcijama zajednice. Naše džematlije i gradačački privrednici su se vrlo rado odazvali – poručio je ef. Osmanović.