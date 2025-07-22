Višemjesečni radovi privode se kraju: Najstarija džamija u Gradačcu sija novim sjajem

Sviračka džamija, nastarija džamija, ali i građevina u Gradačcu, zasjala je novim sjajem dok se radovi privode kraju. Iako je bilo potrebno 16 mjeseci da se dođe do ove faze, sada je ona, prije svega, sigurnija, s obzirom na to da su postojali ozbiljni problemi, ali i ljepša dok je krase novi detalji.

Veliki problem

Imam Ahmet ef. Osmanović za “Avaz” je kazao da su prvi koraci napravljeni 2022. godine, kada je počela priprema projekta, a 15. januara 2024. godine započelo se s renoviranjem.

- Planirane radove smo podijelili u tri faze. Glavni problem su bili temelji, pa je prvo rađeno na njemu i na otvaranju suterena. Na samom početku zamisao je bila da se obnovi samo pod koji je predstavljao opasnost, ali evo sada smo već uspjeli da dođemo do samog kraja, a to je uređenje vanjskog dijela džamije. Međutim, radovi na suterenu su bili iznimno zahtjevni, sve je rađeno ručno, pa je na taj način iz tog dijela džamije izneseno oko 250 kubika zemlje – objasnio je ef. Osmanović.