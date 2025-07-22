Forto: BHANSA mora osigurati kontinuitet rada i ispunjenje međunarodnih obaveza

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je Vijeće ministara BiH informisano danas na sjednici o grupnom odlasku na bolovanje zaposlenika Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), upozorivši na moguće posljedice po međunarodne obaveze koje Agencija preuzima.

- Ne optužujem nikoga, moguće je da je riječ o koincidenciji, ali je važno razumjeti potencijalne rizike. Ako BHANSA ne bude u mogućnosti ispuniti svoje obaveze iz Plana poslovanja, može doći do preusmjeravanja letova, finansijskih gubitaka i narušavanja međunarodnog ugleda BiH - rekao je Forto.

Podsjetio je da je Eurocontrol iz Brisela upravitelj mreže kontrolora zračnog saobraćaja u Evropi, te da svaka zemlja, dostavljanjem svog plana rada, preuzima odgovornost za njegovo izvršenje.

- Zbog toga je ključno da se Uprava BHANSA-e i sindikati dogovore o postupanju u sličnim situacijama u budućnosti - naglasio je ministar.

Govoreći o deblokadi računa BHANSA-e, Forto je kazao da je riječ o tehničkom pitanju koje će biti riješeno okončanjem spora s kompanijom "Viaduct", nakon čega će sredstva iz Brisela biti oslobođena i vraćena u budžet BiH.

Nesmetano poslovanje

- Na moje insistiranje donesena je odluka kojom se omogućava BHANSA-i da nesmetano posluje do kraja godine, koristeći sredstva iz budžeta BiH u skladu sa svojim finansijskim planom - istakao je Forto.

Ministar se osvrnuo na spor s kompanijom „Viaduct“, navodeći da je izjašnjavanje o određivanju naknade za advokatsku kancelariju, koja bi trebala posredovati u mirnom rješenju spora, odgođeno za 30 dana.

_ Nije postignut konsenzus unutar Vijeća ministara zbog različitih stavova o ulozi visokog predstavnika u ovom predmetu. Suštinski, još nije donesena konkretna odluka u vezi s Viaductom - zaključio je Forto.

Finansijski izazovi

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) suočena je s ozbiljnim finansijskim izazovima nakon što je Bosna i Hercegovina izgubila arbitražni spor sa slovenskom kompanijom „Viaduct“.

Iako BHANSA nije bila direktna strana u sporu, sredstva Agencije kod Eurocontrola u Briselu su blokirana na osnovu sudske odluke, što je dovelo do rizika za operativnu stabilnost zračnog saobraćaja u BiH.