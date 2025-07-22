Vidoje Blagojević i ostali: Ubijeno na desetine članova porodica

Na suđenju za zločine na području Zvornika, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavili su da su ostali bez desetina članova porodica koji su, kako su saznali, 1. juna 1992. odvojeni u Bijelom Potoku i ubijeni u Karakaju i kod Drine.

Svjedok, čije ime ne može biti objavljeno, kazao je da je živio u selu Lupe i da su se u aprilu dogovarali sa komšijama srpske nacionalnosti da ne pucaju jedni na druge, piše BIRN BiH.

Početak pucnjava

Ispričao je da su ubrzo počele sporadične pucnjave i da je većina bošnjačkog stanovništva otišla prema Sapni, ali su se nakon desetak dana vratili. Naveo je da su 26. aprila napadnuti Hajdarevići i Dardagani.

- Oni su isti dan protjerani i popaljeni, sve što je moglo da se zapali – kuće, štale - kazao je svjedok.

On je rekao da su početkom maja njegova dva rođaka bila odvedena i da su se vratili izudarani. Kazao je da je kretanje bilo ograničeno, a da je uslijedio napad na Lupe, te da su mještani otišli prema Đulićima i Klisi.

Bili pregovori

Prema njegovim riječima, na tom području je bilo nekoliko hiljada ljudi i bili su u toku pregovori. On je naveo da je s braćom 30. maja uspio da ode šumom i odmah je mobilisan.

- Vozio sam izbjeglice iz Klise koje su bili dovezli do Memića. Čuo sam da su razdvojeni vojno sposobni muškarci - rekao je svjedok.

Počeo je da traga za članovima svoje porodice i shvatio da se blizu 700 muškarca neće pojaviti. Oni su, kako je naveo, ubijeni, a među njima je bilo 20 članova njegove porodice, uključujući oca. Od drugih je čuo detalje likvidacija.

“Rekao mi je da je moj amidža... ubijen u Tehničko-školskom centru. Rekao je da je 100 do 200 ljudi tu prvo ubijeno. Onda su odvedeni u Pilicu, u Dom kulture, odatle su odvedeni u ubijani pored Drine. Kasnije se ispostavilo da je tu bila Gerina klaonica”, ispričao je svjedok.

Za zatvaranja i ubistva bošnjačkih civila u junu 1992. godine sudi se nekadašnjem komandantu Zvorničke brigade takozvane "Vojske RS" Vidoju Blagojeviću, te Vladi Matiću, Branku Studenu, Miladinu Ivaniću i Cvjetku Stojanoviću.

Svjedok Ahmet Grahić kazao je da su među ubijenim u ovom zločinu bili njegov otac i braća, te amidže i amidžići.

- Bilo je 37 po prezimenu Grahić - rekao je svjedok.

On je naveo da je radio u Hrvatskoj sa bratom, koji je otišao kući u Đuliće početkom aprila da proslavi Bajram.

- Mnogi rođaci, prijatelji, komšije došli su proslaviti taj Bajram, međutim, kad je došlo vrijeme da se vrate na posao, nisu mogli. Moj brat se nije mogao vratiti - rekao je svjedok.

On je kazao da je u oktobru došao u BiH i da je pokušavao da dođe do saznanja šta se desilo sa muškarcima, za koje je saznao da su odvojeni u Bijelom Potoku.

- Bio je još rat kad sam radio prve spiskove - prisjetio se Grahić, dodajući da je konačan broj nestalih bio 675.

Mjesto nestanka

Precizirao je da je Bijeli Potok naveden kao mjesto nestanka za njih 604, a da su ostali, koji su drugim putevima pokušali doći do Kozluka, uhvaćeni isti dan. Naveo je da su to bili muškarci bošnjačke nacionalnosti iz Hajdarevića, Lupa, Klise, Đulića, Šetića, Tršića, Mrakodola i još nekih sela.

Grahić je rekao da je osnovao udruženje za traženje nestalih i da je prikupio izjave na hiljade svjedoka. Ispričao je kako je bio na ekshumacijama masovnih grobnica, od Raminog groba u Glumini do Crnog vrha, gdje je bila sekundarna grobnica. Kazao je da su, između ostalih, pronađeni posmrtni ostaci ljudi koji su razdvojeni u Bijelom Potoku.

- Traga se još za 244 osobe - rekao je svjedok.

Nastavak suđenja

On je Odbrani potvrdio da je bio došao do dokumenta kojim se 1. juna daje odobrenje za prolazak Aliji Đuliću i Aganu Lupiću, a koje je potpisao tadašnji komandant Štaba Teritorijalne odbrane Marko Pavlović.

Suđenje će biti nastavljeno u septembru.