Jakić se neće vratiti na poziciju direktora: Nije dokazao da je poslovao po zakonu, da nije otuđio iPhone i da je diskriminiran jer je Hrvat

Kantonalni sud u Sarajevu je donio pravosnažnu presudu kojom se odbija zahtjev bivšeg direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinka Jakića da se odredi mjera osiguranja kojom bi se on vratio na direktorsku poziciju.
Inače, poznato je od ranije je Vinko Jakić blizak saradnik suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića, protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu, a čije se potvrđivanje još čeka. Osmanu Mehmedagiću se već sudi zbog falsifikovane diplome s kojom je bio na poziciji direktora OSA-e.
Podsjećamo on je tražio da mu se osigura povratak na poziciju direktora do okončanja postupka pred Općinskim sudom i to posebno po osnovu etničke pripadnosti kao Hrvata.
On je na to podnio žalbu, koja je ocijenjena kao neosnovana.
On je tvrdio da se u sredstvima javnog informisanja on degradirao, da je diskriminiran kao Hrvat. Navodi se da nije dokazao diskriminaciju i mobing, budući da je paušalno tvrdio da je njegovim razrješenjem s pozicije direktora narušena ravnopravna zastupljenost Hrvata. Navodi se da nije čak dokazao niti da je trenutni direktor Bošnjak.
Navodi se da tekstovi koji su objavljeni na web portalima i tokom emisije Polis ne govore u prilog narušavanja ugleda, kako to pogrešno tumači, nego su produkt istraživačkog novinarstva o pitanjima aktuelnim u datom momentu za sve građane BiH iz čijih sredstava se finansira Budžet FBiH, pa i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.
Inače, jedan od tih koji su pisali o spornim radnjama bio je i "Dnevni avaz".
Navodi se da je morao dokazati da tokom njegovog rukovođenja je poslovao u skladu sa zakonima, da nije bilo spornih ugovora, da nije bilo otuđenja Iphonea, službenog automobila i zaključavanja kancelarije uz odnošenje ključa, da je došlo do zakonske primopredaje dužnosti, da nije bilo spornih isplata edukatorima odnosno spoljnim saradnicima, a što sve nije učinjeno.