Jakić se neće vratiti na poziciju direktora: Nije dokazao da je poslovao po zakonu, da nije otuđio iPhone i da je diskriminiran jer je Hrvat

Kantonalni sud u Sarajevu je donio pravosnažnu presudu kojom se odbija zahtjev bivšeg direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinka Jakića da se odredi mjera osiguranja kojom bi se on vratio na direktorsku poziciju.

Inače, poznato je od ranije je Vinko Jakić blizak saradnik suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića, protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu, a čije se potvrđivanje još čeka. Osmanu Mehmedagiću se već sudi zbog falsifikovane diplome s kojom je bio na poziciji direktora OSA-e.

Podsjećamo on je tražio da mu se osigura povratak na poziciju direktora do okončanja postupka pred Općinskim sudom i to posebno po osnovu etničke pripadnosti kao Hrvata.

On je na to podnio žalbu, koja je ocijenjena kao neosnovana.