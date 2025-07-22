Muhamed Velić podržao Pirsa Morgana zbog istupa o Gazi: 'Zaslužuje poštovanje ummeta'

Sarajevski imam i ugledni vjerski autoritet Muhamed Velić javno je izrazio podršku britanskom novinaru i voditelju Pirsu (Piersu) Morganu, pohvalivši ga za, kako je naveo, "zalaganje za istinu o Gazi".

Na svom Facebook profilu Velić je objavio Morganovu fotografiju uz poruku:

„Ovaj čovjek zaslužuje poštovanje ummeta zbog zalaganja za istinu o Gazi!“

Velićeva objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su njegov istup i složili se da Morgan zaslužuje priznanje zbog otvorenih i kritičkih komentara o situaciji na Bliskom istoku.

Pirs Morgan je i ranije privlačio pažnju javnosti zbog svojih javnih istupa u kojima je ukazivao na patnju civila u Gazi i tražio odgovornost od svih strana u sukobu. Njegova objektivnost i spremnost da otvori prostor za različita mišljenja o izraelsko-palestinskom sukobu donijela mu je poštovanje u brojnim zajednicama širom svijeta, uključujući i muslimanski svijet.