Hurtić: Mislim da će vjerovatno od septembra morati krenuti neka imenovanja

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić izjavio je danas nakon sjednice Vijeća ministara BiH da na sjednici nije prošlo imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kao ni ostala imenovanja.

- Mislim da će vjerovatno od septembra morati krenuti neka imenovanja radi države Bosne i Hercegovine, jer bojim se da će neke institucije doći u blokadu i neće se moći završavati - kazao je Hurtić.

Na novinarsko pitanje u vezi sa Darkom Ćulumom, koji je u martu podnio ostavku na poziciji direktora SIPA-e, a četiri mjeseca kasnije objavio da odustaje od zahtjeva za razrješenje, Hurtić je kazao da Nezavisni odbor provodi proceduru, te da se "nije nikako izjasnio, ni predložio nam neku mjeru što se tiče gospodina Ćuluma".

- Oni bi da prebace na Vijeće ministara BiH. Vijeće ministara, što sam tvrdio i prije, da je smijenilo Darka Ćuluma u martu, mi danas SIPA-u ne bi imali. Imali smo SIPA-u, što se tiče rada, na osnovu ovlaštenja koje je on dao. Njegov radno-pravni status ne želim da komentarišem, njegov povratak. Imaju institucije koje će to riješiti. Ako je čovjek ispravan, vratio se, sve u redu, a ako nije, odgovarat će za to ili će ga neko smijeniti. Ali mislim da Nezavisni odbor mora da se očituje o ovoj informaciji - kazao je Hurtić.

U vezi sa imenovanjem zamjenika direktora SIPA-e, Hurtić je kazao da je, kako je on razumio "to paket, da ide ministar sigurnosti, direktor SIPA-e i zamjenik direktora SIPA-e".