Federalna vlada pripremila uredbu: Jednokratna pomoć za penzionere od 100 do 250 KM

Vlada Federacije BiH je pripremila uredbu o isplati jednokratne novčane pomoći koja bi trebala biti operativna u narednim danima, potvrdio je za portal "Avaza" Toni Kraljević, ministar finansija FBiH.

Tako bi penzioneri s najnižim primanjima, prema dostupnim informacijama, trebali dobiti po 250 KM, a oni s najvišim po 100 KM. Podsjetimo, ranije su iz Vlade F BiH najavljivali da će jednokratna novčana pomoć penzionerima biti isplaćena u drugoj polovini godine, za što je osigurano 70 miliona KM.

Međutim, saznajemo da prilikom izrade ove uredbe nije konsultovan Savez udruženja penzionera F BiH što je bilo dogovoreno između njih i rukovodstva Federalne vlade na prethodnim sastancima.