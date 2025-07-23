Stari most: 21. godišnjica obnove bh. i svjetske baštine

Na današnji dan 2004. godine, obnovljen je Stari most u Mostaru, bosanskohercegovačka i svjetska baština. Čvrsto je stajao 427 godina dok nije uništen u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 9. novembra 1993. godine, od Hrvatskog vijeća obrane, predvođenog Slobodanom Praljkom, tadašnjim čelnikom Glavnog stožera HVO-a. Kada je izgrađen, 1566. godine, prema naredbi osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog, bio je najveća lučna konstrukcija na svijetu. Projektant Mosta bio je Mimar Hajrudin. Stari most ima izražen luk širok četiri, a dug 30 metara koji svojom visinom od 24 metra na najvišem mjestu dominira rijekom Neretvom. S oba kraja završava s jednim odbrambenim tornjem, Hellebija na sjeveroistoku i Tara na jugozapadu, koji se zajedno nazivaju "mostari" (carinici na mostu po kojima je grad dobio ime). S obzirom na to da su mnogi podaci o njegovoj izgradnji misterij, poput pitanja kako je bila podignuta njegova drvena konstrukcija, kako je kamen transportiran na lokaciju, te kako su drveni potpornji izdržali devetogodišnju izgradnju, on se može smatrati jednim od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena.

Umro italijanski kompozitor Domeniko Skarlati 1757. - Umro italijanski kompozitor Domeniko Skarlati (Domenico Scarlatti), virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 500 klavirskih sonata, upotrebljavajući nove tehnike s briljantnim rezultatima. Tvorac je takozvanog Skarlatijevog sonatnog oblika - čuvenih sonata za čembalo u jednom stavu. Razvio je bogatu čembalističku tehniku i utjecao na klavirske kompozitore, posebno u Španiji i Engleskoj. 1875. - Preminuo američki pronalazač, glumac i biznismen Isak Merit Singer (Isaac Merritt), koji je 1851. konstruisao prvu šivaću mašinu. Bio je osnivač onoga što je postalo jedno od prvih američkih multinacionalnih preduzeća – “Singer Sewing Machine Company”. 1906. - U Sarajevu rođen Vladimir Prelog, bosanskohercegovačko-hrvatsko-švicarski naučnik i hemičar. Zajedno s Džonom Kornfortom (John Cornforth), Prelog je za svoje radove iz oblasti stereoizomerije organskih molekula, 12. decembra 1975. godine, dobio Nobelovu nagradu iz hemije. Gimnaziju je završio u Zagrebu nakon što se porodica preselila tamo 1915. godine, a potom je studirao hemiju u Pragu, gdje je po završetku studija bio voditelj Laboratorijske firme “G. J. Driza”. Prelog je bio i direktor Zavoda za organsku hemiju Tehničkog fakulteta u Zagrebu, a od 1942. godine na saveznoj Tehničkoj visokoj školi u Cirihu. Uveo je naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi doprinijeli su razumijevanju prirode enzimskih reakcija. 1916. - Umro škotski hemičar Vilijam Remzi (William), dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove helij, argon, kripton, neon i ksenon. Dokazao je da se helij stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radija. 1931. - Rođen ruski šahovski velemajstor Viktor Lvovič Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka. Emigrirao je iz SSSR-a 1976. i potom dvaput bio izazivač svjetskog prvaka, ali je izgubio mečeve s ruskim velemajstorom Anatolijem Jevgenjevičem Karpovom - 1978. rezultatom 6:5 uz 21 remi, a 1981. sa 6:2 uz deset remija. 1943. - U Bihaću Rođen Džafer Mahmutović, bosanskohercegovački pisac i historičar. Završio je Učiteljsku školu u Bihaću, a Filozofski fakultet u Sarajevu i stekao zvanje profesora historije. Nakon višegodišnjeg neprekidnog rada u prosvjeti, radio je u Muzeju Unsko-sanskog kantona (ranije se zvao Regionalni muzej Pounja) u Bihaću, kao rukovodilac Historijskog odjeljenja te potom direktor Muzeja. Uz sve to bavio se stručnim i naučno-istraživačkim radom, gdje je postigao značajne rezultate. Autor je niza radova iz historije, objavljenih u publikacijama, stručnim i naučnim časopisima i periodičnoj štampi. 1948. - Umro američki filmski režiser Dejvid Vork Grifit (David Wark Griffith), jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca u epohi nijemog filma. Zaslužan je za većinu fundamentalnih otkrića filmskog izraza, uključujući krupni plan, ritmičku prirodu montaže i kreativnu upotrebu vještačkog svjetla. Filmovi: "Netrpeljivost", "Bjekstvo", "Dome, slatki dome", "Rađanje jedne nacije", "Srca svijeta", "Velika ljubav", "Slomljeni pupoljci", "Pad Vavilona", "Dvije sirotice", "Amerika", "Ejbraham Linkoln".

