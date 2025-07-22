Cvijanović odgovorila Forti na priču o izbacivanju SNSD-a iz vlasti: Opisala ga kao "sićušni politički element"

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD) za Srnu je izjavila „da ironija političke scene u BiH leži i u tome što bi sićušni politički elementi eliminisali političke gorostase i, da stvar bude još jadnija, to bi radili predstavnici jednog naroda političkim predstavnicima drugog naroda“.

- O tome ko će donositi odluke u RS odlučuju birači, a što se tiče današnje bošnjačke političke strukture i njenog učešća u vlasti na nivou BiH, više su odlučivali neki eksterni faktori nego sami birači - rekla je Cvijanović.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednika Naše stranke Edina Forte da se traži način da se, kako kaže, eliminiše SNSD iz političkog života, da u narednom periodu, a naročito nakon sljedećih izbora oni ne donose odluke o BiH, Cvijanović je odgovorila „da se u tu kontaminiranu sarajevsku viziju BiH uklapa i njihovo stalno traženje da uz njih i njihov sićušni izborni rezultat odluke o istoj toj državi donose oni koji uopšte nisu izabrani, nego su natureni da glume neku međunarodnu superviziju, a učinili su sve da država ne uspije“.

- A čak više i ne kriju, jer su javno, više puta rekli da očekuju da njihove političke želje ispunjava i pravosuđe - podsjetila je Cvijanović.

Ona je konstatovala da su prazna priča njihove floskule da nešto rade u srhu postizanja "funkcionalnosti države".

- Politička scena BiH sa i bez Forte i njegove strančice bila bi ista. Niti sada daju bilo kakav doprinos procesima, niti će bilo ko sutra primijetiti kada nestanu sa političke scene - istakla je Cvijanović.