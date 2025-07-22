Konaković objavio rat Radončiću: "Važno je jasno se od njega distancirati i zadržati na strani na kojoj on nije!"

- Odete na stranicu Avaza, ukucate imena Milorada Dodika, Staše Košarca, Srđana Amidžić i još nekih 'viđenijih' SNSD-ovaca. Pogledajte sve tekstove koje novinari Avaza po naredbi Fahrudina Radončića o njima pišu i napravite paralelu sa medijima koje Dodik kontroliše u RS-u. Vidite li razliku? Ni ja. Nema je. Tako je već dugo. Radončić prenosi sve Dodikove postove, reakcije SNSD-ovaca, njihove komentare i kritike. Košarac i Amidžić bi uskoro mogli postati kolumnisti Avaza. Dodik to faktički već jeste - objavio je Konaković danas na svom Facebook profilu.

Tako bi se Konakovićev četverogodišnji mandat na vlasti koji ulazi u svoju posljednju godinu mogao podijeliti na dva dijela. Prve dvije godine govorio je romansirano o dobrim odnosima sa gotovo svima na političkoj sceni (izuzev SDA i DF), dok će, izvjesno je, druge dvije godine proteći u političkim obračunima sa gotovo svima na političkoj sceni u BIH osim partnerima u Trojki i HDZ-u.

- Došao je kraj idiličnih odnosa između jedne sarajevske medijske kuće i jednog sarajevskog političkog zvaničnika. Nakon tri godine podrške koju je "Dnevni avaz" pružao lideru NiP-a Elmedinu Konakoviću, odnosi su u posljednje vrijeme duboko narušeni pa je Konaković danas cijeli svoj status na Facebooku posvetio upravo kritici Radončića i medijske kuće "Avaz".

Predsjednik NiP-a Elmedin Konaković naveo je kako "Avaz" prenosi izjave SNSD-ovaca predstavljajući to kao naredbe Fahrudina Radončića i upoređujući to s medijima u RS.

Konaković zatim ističe da "u zadnje vrijeme ne postoji tekst u kojem Avaz kritikuje nabrojane, a Dodika konstantno naziva 'politička realnost'".

- Radi ozbiljno na promociji SNSD-a i Dodika lično. Medijski, a i politički. Zato je u ovom vremenu, u ovim procesima i borbama veoma važno ne biti na strani Fahrudina Radončića. Važno je jasno se od njega distancirati i zadržati na strani na kojoj on nije.

Pokušava se OPET dodvoravati SDA, a u isto vrijeme šarmira SDP sa računicom da će ga nekad neko, ako oživi stranku koju je uništio, uvesti u vlast. Zato je užitak biti na naslovnicama Avaza čiji novinari svaki dan moraju čekati uputu koga da napadaju, a koga da hvale.Mi se zabrinemo kad nas tamo nema. Nemojte da nas dugo nema Dnevni avaz", poručio je Konaković putem Facebooka.

"Priklonili se Dodiku"

Iako je Dodik odigrao ključnu ulogu, zajedno sa Čovićem, da Konaković postane dio vlasti nakon izbora 2022. godine, zanimljivo je da sada Konaković sve koji dođu u sukob sa njim, optužuje da su se priklonili Dodiku ili da rade u njegovom interesu.

Na isti način kritikovao je lidera SDA Bakira Izetbegovića, lidera DF-a Željka Komšića, novinare poput Avde Avdića, televiziju Hayat i mnoge druge. Jedino nikada za bliskost sa Dodikom nije kritikovao lidera HDZ-a Dragana Čovića.

Jedno je sada sigurno. U dogledno vrijeme više na stranicama Avaza nećemo čitati "ekskluzivne" izjave Konakovića za ovu medijsku kuću sa raznih svjetskih destinacija - piše na kraju teksta Slobodne Bosne.

Jedino što su zaboravili je da napomenu kako je jedinom Konakovićevim glasom Dodikovom kumu dodijeljeno 100 miliona KM, što Konakovic na svaki način želi da sakrije!

A, “Dnevni avaz” uređuju novinari i sam Konaković koji od sebe pravi teme: bilo kada mu zbog marifetluka kuma Memije propadne Samit lidera regiona, kada pljačkom ugase Al Jazeeru, kada lažno izjavljuje da smo šampioni evropskih integracija, a jedino BiH nema datum početka pregovora ili nove tranše, kada vrijeđa svoj narod, časti kadrove SNSD-a, dobije istrage zbog Sky mafije ili POSKOK-a zbog bacanja 600.000 KM svojim haverima, zabrane okupljanja evropskih rabina, vrijeđanja više od 30 domaćih novinara, pritvora ministara u Vladi KS itd.

Tek je počelo odmotavanja klupka postupaka političke varalice upletene u sve i svašta.

Konaković već duže vrijeme, čak i objavama i kuknjavom da ga je Radončić blokirao na telefonu, pokušava da isprovocira sukob sa predsjednikom SBB-a. Ali, vrlo neuspješno. Radončić ga potpuno ignorira i, poput Bakira Izetbegovića, smatra da neostvareni šef NIP-a treba prvo da se ispriča sa državnim i federalnim tužiteljima.