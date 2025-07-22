Helez učestvuje na 17. Međunarodnom sajmu odbrambene industrije IDEF 2025 u Turskoj

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez od utorka učestvuje na 17. Međunarodnom sajmu odbrambene industrije (IDEF- 2025) koji će trajati od 22.07. do 27.07.2025.godine u Istanbulu, Republika Turska.

IDEF 2025, organizovan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Turske, predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih sajmova vojne industrije u regiji. Okuplja vodeće domaće i međunarodne kompanije iz sektora odbrane i sigurnosti, te pruža ključnu platformu za predstavljanje savremene opreme, razmjenu znanja i jačanje međunarodne saradnje.

Već prvog dana sajma, ministar Helez održao je sastanak sa sekretarom namjenske industrije Republike Turske, Halukom Gorgunom (Görgünom).

Tokom sastanka razmatrana je saradnja Bosne i Hercegovine i Republike Turske u oblasti odbrane, dosadašnja postignuća, aktuelni izazovi te smjernice za buduću saradnju. Ministar Helez je izrazio posebno zadovoljstvo održanim sastankom, naglasivši značajnu ulogu Sekretarijata za namjensku industriju u podršci projektima koji se implementiraju preko Ministarstva nacionalne odbrane Republike Turske. Također ministar Helez je tokom sastanka dogovorio još intenzivniju saradnju namjenskih industrija ove dvije države.

Ministar Helez je Gorgunu naglasio da su integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO dva strateška cilja vanjske i sigurnosne politike BiH.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izražava trajno i duboko opredjeljenje za unapređenje bilateralne saradnje s Republikom Turskom i potpunu spremnost za nastavak implementacije postojećeg sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji s Republikom Turskom, te vjeruje da će 2026.godine doći do potpisivanja novog sporazuma.