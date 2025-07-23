Sunčano i vruće: Mogući pljuskovi u centralnim i zapadnim krajevima BiH

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren – na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature će se kretati od 17 do 23 stepena, na jugu do 26. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni, a u južnim krajevima i do 38.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna do 33 stepena.