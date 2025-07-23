Gužve širom BiH, vozačima se savjetuje oprez zbog vrućine

Jutros su u Bosni i Hercegovini zabilježeni povoljni uslovi za vožnju, ali se već u ranim satima očekuje pojačan promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim urbanim centrima. Značajan broj vozila saobraća i pravcima iz unutrašnjosti prema sjeveru i jugu zemlje.

Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se preporučuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, uz poseban apel da se drži sigurno rastojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog radova na infrastrukturi saobraćaj je usporen na nekoliko važnih dionica, uključujući dio autoputa između Podlugova i Sarajeva sjever, kao i na magistralnim cestama kod Jablanice, Zenice, Kladnja, Ustikoline, Sarajeva i Ključa. Na području Tuzle u noćnim satima izvode se radovi na rasvjeti, zbog čega je jedna traka zatvorena, a saobraćaj se odvija otežano.

U Bihaću će zbog održavanja 51. Internacionalne turističke Una regate od 23. do 26. jula svakodnevno u terminu od 17 do 24 sata biti obustavljen saobraćaj u centru grada.

Zbog klizišta, otežano je kretanje na putevima između Dobrog Polja i Foče, te Gacka i Tjentišta.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila – čekanja su uglavnom između 15 i 30 minuta, dok je na prelazu Brčko dozvoljen prelazak samo za vozila do 3,5 tone. Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona, a teretna vozila se preusmjeravaju na alternativne prelaze Bratunac i Rača.