ISPRAĆAJ VELIKANA

Danas sahrana Josipu Pejakoviću: Odlazak glasa naroda, savjesti pozornice i duše Bosne

Piše: Azra Harbaš-Kukić

23.7.2025

Na gradskom groblju Bare u Sarajevu, danas će biti obavljen ukop Josipa Pejakovića, jednog od najvažnijih kulturnih glasova Bosne i Hercegovine.

Rođen 1948. godine u Travniku, Josip Pejaković bio je glumac, pjesnik, pisac, hroničar naroda i vremena. Njegove monodrame “Oj, živote”, “On meni nema Bosne” i “Ućerivanje pravde” postale su dio kolektivne svijesti. Govorio je ono što mnogi nisu smjeli, a narod ga je zato volio, jer nije glumio narod, on ga je bio.

Njegova porodica u smrtovnici je zapisala jednostavno, ali snažno:

- Osmjehnuće nam se prije nego se sasvim izgubi na Barama.

Odlazak velikana. Društvene mreže

Pejaković je bio glas onih koji nisu imali gdje s riječima. U najtežim vremenima nije šutio, a u burnim godinama nije se povlačio. Bio je lice istine na sceni, u televizijskim emisijama, i u svakom domu koji je osjećao Bosnu.

Danas mu posljednji pozdrav upućuju porodica, kolege, prijatelji i poštovaoci iz cijele zemlje.

Odlazi veliki čovjek. Ostavlja prazninu koju nijedna riječ ne može popuniti, osim onih koje nam je već ostavio.

