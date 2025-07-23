Danas sahrana Josipu Pejakoviću: Odlazak glasa naroda, savjesti pozornice i duše Bosne

Na gradskom groblju Bare u Sarajevu, danas će biti obavljen ukop Josipa Pejakovića, jednog od najvažnijih kulturnih glasova Bosne i Hercegovine.

Rođen 1948. godine u Travniku, Josip Pejaković bio je glumac, pjesnik, pisac, hroničar naroda i vremena. Njegove monodrame “Oj, živote”, “On meni nema Bosne” i “Ućerivanje pravde” postale su dio kolektivne svijesti. Govorio je ono što mnogi nisu smjeli, a narod ga je zato volio, jer nije glumio narod, on ga je bio.

Njegova porodica u smrtovnici je zapisala jednostavno, ali snažno:

- Osmjehnuće nam se prije nego se sasvim izgubi na Barama.