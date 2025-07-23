Forto poručio Cvijanović: Znamo da smo vam smetnja i na to smo ponosni

Povodom izjava Željke Cvijanović na račun Naše stranke i njenog predsjednika Edina Forte, oglasio se sam Forto koji je oštro reagovao na kritike.

- Najžalosnije za ovu zemlju je što se neko poput vas i vaše stranke može smatrati i javno nazivati političkim gorostasom. Naša stranka jeste manja od SNSD-a, ali ono što mi zastupamo je daleko veće od vaših vrijednosti: jednakost građana naspram etničkog ekskluziviteta, vladavina prava umjesto potčinjavanja pravosuđa i policije radi zaštite kriminala u vlastitim redovima, te evropski put naspram ruskog - istakao je Forto.

Dodao je da će upravo ti principi pobijediti, bez obzira na brojnost.

- Naša stranka ne parazitira na etničkim tenzijama niti negira državu čiji pasoš koristimo i čiji poreski obveznici nas finansiraju. Dok neki nastoje vratiti BiH u devedesete, mi radimo na izgradnji sistema u kojem mladi ostaju, a korupcija nestaje. Znamo da smo vam smetnja na vašem secesionističkom putu i na to smo ponosni - poručio je Forto.