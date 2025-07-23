SDP: Vlada FBiH će do kraja mandata penzionerima isplatiti dodatnih 861 milion KM

Iz SDP-a su saopćili da će Vlada Federacije BiH, uzimajući u obzir prošlogodišnjih 511 miliona konvertibilnih maraka, zajedno sa ovogodišnjih 350 miliona KM, ukupno isplatiti dodatnih 861 milion KM penzionerima.

Kako tvrde, "to nije uradila nijedna vlada od Dejtona do danas".

- Dodatno, na prethodni iznos, dužni smo zbog javnosti naglasiti da je prošle godine isplaćeno 40 miliona KM jednokratne pomoći, što se uz najavljenih 70 miliona, radi o ukupno 110 miliona KM - navode iz SDP-a.

Nažalost, kako ističu, "holivudskim saopćenjem opozicioni Klub SDA je dokazao da nije ništa drugo do neozbiljna avanturistička populistička grupa, koja bi za glas više uništila sve što dotakne".

- Predstavnici stranke koja je i radnike i penzionere prodala za kredit MMF-u, donoseći zakone koji su radnike otjerali, a penzionere ostavili u siromaštvu, treba da se sakriju u mišju rupu umjesto da daju nebulozne prijedloge koji nemaju nikakvu matematičku osnovu u fiskalnom kapacitetu - poručuju iz SDP-a.

Umjesto "njihovog nerealnog prijedloga", Klub SDP poziva ih da zatraže od svojih gradonačelnika i načelnika da isplate iste iznose penzionerima iz svojih lokalnih zajednica kao Vlada FBiH.

- Budžeti svih nivoa vlasti su i penzionerski budžeti, pa im niko ne zabranjuje da se pridruže Vladi FBiH i na istim osnovama i iz istih razloga pomognu penzionere - dodaju iz SDP-a.

Uz sve navedeno, ističu da Vlada FBiH intenzivno radi sa predstavnicima penzionera na izmjenama "sramotnog SDA penzionerskog zakona, koji je jedini krivac zašto penzioneri danas teško žive".

- Tjeranje stotina hiljada radnika robovlasničkim Zakonom o radu dodatno je demonski doprinijelo posljedicama za PIO fond, jer je devastiralo odnos radnika i penzionera, direktno uništavajući finansijske kapacitete solidarnosti u Fondu PIO - zaključuje se u saopćenju.