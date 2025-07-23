SAOPĆENJE

SDP: Vlada FBiH će do kraja mandata penzionerima isplatiti dodatnih 861 milion KM

To nije uradila nijedna vlada od Dejtona do danas, tvrde iz stranke

Nermin Nikšić. Avaz

M. Až.

23.7.2025

Iz SDP-a su saopćili da će Vlada Federacije BiH, uzimajući u obzir prošlogodišnjih 511 miliona konvertibilnih maraka, zajedno sa ovogodišnjih 350 miliona KM, ukupno isplatiti dodatnih 861 milion KM penzionerima.

Kako tvrde, "to nije uradila nijedna vlada od Dejtona do danas".

- Dodatno, na prethodni iznos, dužni smo zbog javnosti naglasiti da je prošle godine isplaćeno 40 miliona KM jednokratne pomoći, što se uz najavljenih 70 miliona, radi o ukupno 110 miliona KM - navode iz SDP-a.

Nažalost, kako ističu, "holivudskim saopćenjem opozicioni Klub SDA je dokazao da nije ništa drugo do neozbiljna avanturistička populistička grupa, koja bi za glas više uništila sve što dotakne".

- Predstavnici stranke koja je i radnike i penzionere prodala za kredit MMF-u, donoseći zakone koji su radnike otjerali, a penzionere ostavili u siromaštvu, treba da se sakriju u mišju rupu umjesto da daju nebulozne prijedloge koji nemaju nikakvu matematičku osnovu u fiskalnom kapacitetu - poručuju iz SDP-a.

Umjesto "njihovog nerealnog prijedloga", Klub SDP poziva ih da zatraže od svojih gradonačelnika i načelnika da isplate iste iznose penzionerima iz svojih lokalnih zajednica kao Vlada FBiH.

- Budžeti svih nivoa vlasti su i penzionerski budžeti, pa im niko ne zabranjuje da se pridruže Vladi FBiH i na istim osnovama i iz istih razloga pomognu penzionere - dodaju iz SDP-a.

Uz sve navedeno, ističu da Vlada FBiH intenzivno radi sa predstavnicima penzionera na izmjenama "sramotnog SDA penzionerskog zakona, koji je jedini krivac zašto penzioneri danas teško žive".

- Tjeranje stotina hiljada radnika robovlasničkim Zakonom o radu dodatno je demonski doprinijelo posljedicama za PIO fond, jer je devastiralo odnos radnika i penzionera, direktno uništavajući finansijske kapacitete solidarnosti u Fondu PIO - zaključuje se u saopćenju.

# PENZIJE
# SDP
# VLADA FBIH
