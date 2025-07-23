Speleolozi na Čvrsnici otkrili više od 40 novih podzemnih objekata

Tokom 16. međunarodne speleološke i naučno-istraživačke ekspedicije "Ponor Kovači – Izvor Ričine 2025.", speleolozi iz pet zemalja otkrili su više od 40 novih podzemnih objekata.

Ekspedicija, koja je održana od 12. do 19. jula u organizaciji Speleološkog društva "Mijatovi dvori" iz Tomislavgrada, bila je podijeljena na speleološki i naučno-istraživački segment.

U kampu "Srce Čvrsnice", na nadmorskoj visini od 1810 metara, boravio je 21 speleolog iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Turske i Engleske.

Novi lokaliteti

Kako su naveli iz Speleološkog društva "Mijatovi dvori", istraženo je 19 speleoloških objekata, uglavnom jama, dok je rekognosciranjem otkriveno više od 40 novih speleoloških lokaliteta.

Dodatno je istraženo nešto manje od dva kilometra dotad neistraženih podzemnih kanala, a tri jame dublje su od 100 metara.

- Najsjajnija zvijezda ovogodišnje ekspedicije je jama Radetzky, koju je otkrila ekipa iskusnih speleologa iz Bugarske. Duboka je 126 metara, a do sada je u njoj istraženo više od 400 metara kanala, čime je postala najduži speleološki objekt na Čvrsnici. U jami se i dalje kriju brojni neistraženi prolazi i prostori koje tek treba istražiti - saopćili su iz društva.

Pored impresivnog podzemlja, Čvrsnica je istraživače ove godine očarala i svojom geološkom, geomorfološkom i biološkom raznolikošću.

Vrijedna otkrića

Tokom ekspedicije, naučni tim istraživao je geološke i hidrološke karakteristike, mikroklimu i ekologiju, te biodiverzitet osam pećina i jama, devet kraških izvora i nekoliko pažljivo odabranih vanjskih staništa.

Sistematska analiza uključivala je i uzorkovanje sedimenata, planktonskih frakcija vodenih ekosistema, kao i izradu detaljne fotodokumentacije. Istraživanja su prvenstveno obavljena na području Čvrsnice, ali i na širem prostoru Bukovice, Roškog polja i Šuice.

- Izuzetnu pomoć pružili su nam lokalni poznavaoci terena, na čemu im i ovim putem zahvaljujemo. Prikupljeni podaci, biološki materijal i fotodokumentacija predmet su daljih detaljnih istraživanja – posebno genetskih i taksonomskih – od kojih očekujemo izuzetno vrijedne podatke i otkrića, uključujući i potencijalne nove endemske vrste -istakli su iz Speleološkog društva "Mijatovi dvori".