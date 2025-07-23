Jablanica: Završena sanacija puteva u prekojezerskim selima pogođenim poplavama

Općina Jablanica završila je radove na sanaciji puteva u prekojezerskim selima, koji su pretrpjeli značajna oštećenja uslijed poplava.

Ovim projektom obnovljeni su ključni putni pravci koji povezuju naselja i omogućavaju nesmetano kretanje mještana i pristup osnovnim uslugama, objavljeno je iz Općine Jablanica.

Kako se navodi, radove je izvodilo poduzeće AZEKOP doo Kiseljak, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 430.928,90 KM. Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršilo je poduzeće PBP doo Konjic.

Završetkom ovog projekta značajno je poboljšana infrastruktura u ruralnim dijelovima općine, čime je osigurana veća sigurnost u prometu, olakšan pristup poljoprivrednim površinama, te unaprijeđena svakodnevna mobilnost stanovništva, navode iz Općine.

Također dodaju da se nastavljaju aktivnosti na obnovi i jačanju otpornosti lokalne infrastrukture, a posebno u područjima koja su pogođena prirodnom nesrećom u listopadu 2024. godine.