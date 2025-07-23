Zeničkim rudarima počela isplata plaće za maj, još traje obustava rada

Zeničkim rudarima koji su početkom ovog mjeseca obustavili radove na izvlačenju opreme, danas je počela isplata plaće za maj, ali povratak na posao uslijedit će tek nakon što dobiju i plaću za juni - izjavio je predsjednik Sindikata Rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković.

Rudari su prije dva dana, zbog kašnjenja u isplati plaća te neuplaćivanja doprinosa za kolege koji su penzionisani prošle godine, održali proteste pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

- Sindikat je zauzeo stav da se neće početi raditi dok ne dobijemo i plaća za juni. Prema najavama, plaća za juni bi trebala da bude isplaćena do kraja naredne sedmice. Plaća za maj upravo liježe na račune radnika i do kraja dana bi svi trebali dobiti plaću - kaže Duraković.

Do isplate plaće za juni, naveo je, obavljaju se samo obavezni inspekcijski poslovi u jamama "Raspotočje" i "Stara jama".