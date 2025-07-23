Centralni događaj manifestacije: Dova za domovinu u petak na Igmanu

U okviru manifestacije "Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2025 – od Dana nezavisnosti do Dana državnosti", Memorijalni centar Sarajevo poziva sve građane, porodice šehida i poginulih boraca, veterane, boračka udruženja, institucije i predstavnike svih nivoa vlasti da prisustvuju vjerskom programu čiji je centralni događaj tradicionalna dova za domovinu.

Molitveni skup održat će se u petak, 1. augusta 2025. godine, s početkom u 12 sati na platou ratne džamije na Igmanu. Manifestacija je višednevna i obuhvata vjerske sadržaje u objektima svih triju konfesija u Sarajevu, kao i bogat duhovni program večer ranije na Igmanu.

Vjerski program počinje u Sarajevu

Manifestacija počinje u srijedu, 30. jula, katoličkom misom zadušnicom za pale branitelje Armije i MUP-a RBiH u Katedrali Srca Isusova s početkom u 10:30 sati.

Dan kasnije, u četvrtak, 31. jula, slijedi pravoslavni parastos u Staroj pravoslavnoj crkvi u 10:00 sati, te učenje tevhida za šehide u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 12:00 sati.

Noć duhovnosti i molitve

Na platou ratne džamije na Igmanu u četvrtak će biti održana duhovna večer koja počinje ikindija-namazom u 16:50 sati, a kulminira učenjem hatme, mevludskim programom, zikrom, predavanjima i zajedničkom dovom. Učesnici su vojni imami, hafizi i šejhovi, a program predvodi glavni imam Oružanih snaga BiH Haris ef. Hadžić.

Petak na Igmanu: molitva, prisjećanje, zahvalnost

Na dan centralnog vjerskog programa, 1. augusta, planirane su posjete spomen-obilježjima na Velikom polju, Mrazištu i Brezovači od 10:00 sati. Uslijedit će vjerski program sa učenjem sura "Mulk" i "Ja Sin", ilahijama i kasidama, te dolaskom bajraktara i ratnih zastava.

Džuma-namaz predvodit će hafiz Mevludin ef. Dizdarević, muftija zenički i izaslanik reisu-l-uleme, a dova za domovinu bit će upućena u 13:40 sati. Nakon programa, u ratnoj džamiji će biti obavljena i nafila.

Besplatan prijevoz za građane

Za sve zainteresovane građane Kantona Sarajevo i okolnih općina obezbijeđen je besplatan prijevoz na Igman u petak, 1. augusta.