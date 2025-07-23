Struja za domaćinstva će u prosjeku biti skuplja za 6,85 posto, razlike u cijeni između blokova neznatne

Nakon što su članovi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH (FERK) jednoglasno dali saglasnost na prijedlog "Elektroprivrede BiH" o novim cijenama, Ines Kujundžić, portparolka FERK-a pojasnila je da ukupno prosječno povećanje za kategoriju domaćinstva iznosi 6,85 posto, za kategoriju ostala potrošnja 3,67 posto i za kategoriju javna rasveta 5,08 posto.

Kazala je da su stručne službe pažljivo razmatrale prijedlog "Elektroprivrede BiH" te je nakon toga predloženo regulatorima da daju saglasnost na predloženu odluku iz razloga jer je prijedlog donesen u skladu s metodologijom za utvrđivanje cijena opskrbe kod javnog opskrbljivača koja je propisana Pravilnikom o metodologiji.

Budući da je na sjednici naglašeno kako su razlike u cijenama između blokova neznatne te je izražena sumnja da će se desiti ikakav poticaj na potrošače da smanje potrošnju, pitali smo Kujundžić za pojašnjenje.

- U svakom slučaju preporuka jeste da se električna energija racionalno koristi. U ovom prijedlogu kakav je dostavljen FERK-u razlike između blokova u kilovatsatu zaista jesu neznatne. Primjera radi, prva tarifna grupa između zelenog i plavog bloka razlika je 0,3 feninga - kazala je ona.