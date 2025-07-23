SBiH: Kompanija koja bi trebala uvesti izborne tehnologije u BiH je umiješana u brojne kontroverze

Stranka za Bosnu i Hercegovinu oglasila se povodom odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da odobri sredstva Centralnoj izbornoj komisiji za nabavku nove tehnologije pred Opće izbore 2026. godine.

- Ovih dana svjedočimo kako se jedna izuzetno osjetljiva tema - uvođenje izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine - pokušava predstaviti kao tehničko pitanje, gotovo kao administrativna rutina. Uz to, pojedini su požurili da odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o finansiranju tih tehnologija preko Centralne banke BiH pozdrave – bez da znaju ili žele znati šta se zapravo iza nje nalazi - poručili su iz SBiH.

Dodaju da ne žele šutjeti "kada se odluke od nacionalnog značaja donose na prečac, bez rasprave, bez transparentnosti i bez uvažavanja suvereniteta države i naroda".

- Podsjećamo javnost da je SBiH politička stranka koja je dosljedno odbila učestvovati u nametanju vlasti kroz model koji je rezultirao potpunom suspenzijom konstitutivnosti bošnjačkog naroda u Federaciji BiH. Odbili smo to ne iz interesa – jer bismo kao stranka profitirali mnogo više da smo pristali – već iz principa. I danas, iz istih principa, upozoravamo: uvođenje izbornih tehnologija mora se provoditi u okviru domaćih kapaciteta, pod kontrolom institucija BiH i bez uplitanja stranih komercijalnih ili političkih interesa prilikom nabavke opreme ili softvera - naveli su.

"Brojne kontroverze"

Napominju da se kompanija koja se nezvanično spominje kao glavni ponuđač već dovodila u vezu s brojnim kontroverzama i istragama u više država.

- Umjesto da se BiH izlaže riziku da izborni sistem bude pod kontrolom jedne strane firme s takvom reputacijom, neophodno je da se proces uvođenja izbornih tehnologija vodi transparentno, otvoreno za domaće firme i pod punim nadzorom institucija BiH. Zamislite samo da su mašine koje se planiraju uvesti – a o kojima niko nije postavio ni jedno pitanje – proizvedene u Rusiji. Koliku bi paniku digli oni koji ih sada brane? S punim pravom. No kad se radi o kompanijama iz drugih političkih blokova, odjednom prestaje interes za suverenitet i sigurnost - upozorili su.

Pitanje nacionalne sigurnosti

Iz ove stranke podsjećaju da je izborna volja građana Bosne i Hercegovine pitanje nacionalne sigurnosti.

- I kao takva, mora biti zaštićena domaćim znanjem, domaćom odgovornošću i pod domaćom kontrolom. Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva sve domaće IT kompanije, stručnu javnost i odgovorne institucije da se uključe u ovaj proces prije nego što bude kasno. Jer ako predamo i mehanizam izbora – više nam ni izbori ne mogu pomoći - zaključili su.

Podsjetimo, Centralna izborna komisija još nije raspisala međunarodni tender za nabavku opreme.