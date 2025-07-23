Turistička zajednica KS podržala legendarne skokove sa Starog mosta

Turistička zajednica Kantona Sarajevo bit će dio jednog od najpoznatijih događaja u Bosni i Hercegovini – tradicionalnih 459. skokova sa Starog mosta, koji će se održati u Mostaru u nedjelju, 27. jula 2025. godine.

Očekuje se nastup oko 50 vrhunskih skakača iz BiH i svijeta, a ove godine manifestacija će imati dodatnu simboliku – obilježava se 21 godina od ponovnog otvorenja obnovljenog Starog mosta, simbola mira, povezivanja i kulturne baštine.

Kao znak podrške i partnerstva, predsjednik Kluba skakača u vodu “Mostari” Lorens Listo i predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić potpisali su ugovor o saradnji. Ovaj korak predstavlja nastavak uspješne saradnje u promociji bh. turizma.

Tokom manifestacije na Starom mostu bit će istaknut veliki transparent s porukom “Visit Sarajevo”, što je dodatni simbol povezanosti Sarajeva i Mostara, ali i zajedničkog nastupa na globalnoj turističkoj sceni.

– Mostar i Stari most – spoj adrenalina, kulture i naslijeđa – zaslužuju svoje mjesto na turističkoj mapi svijeta, poručili su iz Turističke zajednice KS, naglašavajući da je ova podrška doprinos promociji Bosne i Hercegovine kao atraktivne i jedinstvene destinacije.