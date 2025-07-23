Izvanredan uspjeh pukovnika Jusupovića u američkoj vojnoj školi





Pukovnik Admir Jusupović, pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, postigao je izuzetan uspjeh kao međunarodni polaznik Škole generalnih inspektora Vojske Sjedinjenih Američkih Država. Sa gotovo maksimalnim akademskim rezultatom, Jusupović je prepoznat kao najbolji međunarodni polaznik u historiji ove prestižne vojne obrazovne ustanove.

Obuka je održana u bazi Fort Belvoir u saveznoj državi Virdžinija, a Jusupović je bio jedini međunarodni kandidat u klasi 25-005, u kojoj je zajedno sa 58 američkih oficira i podoficira uspješno završio zahtjevni program.

Škola generalnih inspektora Vojske SAD pruža specijalističku edukaciju za inspektore i vojno osoblje koje zauzima ključne pozicije unutar Vojske SAD-a, a njeni programi prate najviše standarde Komande za operacije i doktrinu.