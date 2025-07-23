Zabrinutost zbog izmjena zakona o stanarskim pravima i vakufima: IZ BiH traži hitnu reakciju

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog zakonodavnih aktivnosti koje su trenutno u toku u Parlamentu Federacije BiH, a tiču se izmjena Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Prema prijedlogu koji se našao na dnevnom redu Predstavničkog doma, Federacija BiH bi trebala isplatiti naknadu od 1.000 KM po kvadratnom metru korisnicima stanova iz bivšeg vojnog stambenog fonda, koji su ostvarili stanarsko pravo prije 1992. godine. Naknada bi bila isplaćena i članovima njihovih domaćinstava i zakonskim nasljednicima kojima je odbijen otkup stana, pozivajući se na presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

Vakufi potpuno zanemareni

Međutim, kako naglašava Islamska zajednica, u ovim zakonskim izmjenama potpuno se zanemaruje činjenica da su mnogi od tih stanova izgrađeni na vakufskom zemljištu ili su bili dio vakufske imovine, a da za njih nikada nije isplaćena bilo kakva naknada.

Podsjetili su i da je još 2018. godine Predstavnički dom usvojio prijedlog izmjena Zakona o prodaji stanova koji predviđa pravičnu naknadu vakufima. Taj prijedlog nikada nije došao na dnevni red Doma naroda niti je usvojen, a više od pet godina kasnije ovo pitanje i dalje nije riješeno.

- Institucije se i dalje pozivaju na budući zakon o restituciji, iako je jasno da takav zakon nije ni u pripremi - poručuju iz IZ BiH.

Traže hitnu reakciju

Vakufska imovina ima poseban pravni status koji se ne može izjednačiti sa državnom ili društvenom imovinom. Otuđenje bez saglasnosti i nadoknade, smatraju u Islamskoj zajednici, predstavlja višestruku štetu – vjersku, imovinsku, institucionalnu i kulturnu.

Zbog svega navedenog, Rijaset poziva institucije da bez odlaganja stave na dnevni red Doma naroda usvojeni prijedlog izmjena Zakona o prodaji stanova i riješe pitanje pravične naknade vakufima – nezavisno od eventualnog zakona o restituciji.

- Vrijeme je da se primijeni isti princip pravičnosti i prema vakufima, jer prava ne smiju biti selektivna, a oteta imovina ne može ostati pravno i moralno neadresirana - zaključuje se u saopćenju.