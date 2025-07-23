Rješenje nakon Šmitovog poteza: Čuvarima neba se vraćaju plaće

Odluka o izmirenju duga u predmetu “Viaduct” uklonila je teret neizvjesnosti i omogućila BHANSA-i da zadrži fokus na svojoj osnovnoj misiji - očuvanju sigurnosti zračnog prostora, kaže za „Dnevni avaz“ direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Davorin Primorac. Čeka se sud Nakon što je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) posljednjim odlukama precizirao način isplate troškova arbitražnog postupka “Viaduct protiv BiH“, Centralna banka BiH otvorila je račun na koji je prenijela 120 miliona KM namijenjenih implementaciji odluke OHR-a. Izvršenjem odluke Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) konačno bi trebali biti deblokirani računi i prihodi Agencije za pružanje usluga u zračnom prometu BiH, a blokirani kod EUROCONTROL-a.

- Nakon što presuđeni iznos bude plaćen, vjerujem da Pravobraniteljstvo BiH može reagirati prema belgijskom sudu i da sve može biti riješeno u naredne dvije sedmice – ističe Primorac. Strateški značaj On naglašava da je siguran i pouzdan zračni saobraćaj temelj povezanosti BiH s Evropom i svijetom i da je od strateškog značaja za cijelu državu. - Zato je važno da se kroz profesionalan i otvoren dijalog unutar sistema kontinuirano jačaju kapaciteti i unapređuju uvjeti rada – dodaje čelnik BHANSA-e. Plan mjera BHANSA je prezentirala sveobuhvatan Plan mjera fokusiranih na jačanje internih kapaciteta i operativne organizacije. - Među ključnim prijedlozima su regulatorne izmjene, usaglašavanje minimuma procesa rada, kao i formiranje stručnog tima za optimizaciju sektorskih konfiguracija i raspoloživosti osoblja – kazao nam je Primorac. Pouzdan zračni saobraćaj temelj povezanosti BiH s Evropom i svijetom. U Sindikatu kontrolora letenja BiH očekuju da će se, isplatom sredstava po osnovu arbitražne presude, deblokirati prihodi BHANSA-e po osnovu rutnih naknada kod EUROCONTROL-a u Briselu. Predsjednik Sindikata Vinko Malnar podsjeća da se radi o sredstvima koja se akumuliraju od 21. marta, te da će BHANSA najprije morati vratiti sredstva koja su joj uplaćena iz budžeta institucija BIH.

