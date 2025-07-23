Vlada FBiH usvojila uredbu: Novčani dodatak penzionerima u FBiH bit će isplaćen uz julsku penziju

Vlada FBIH danas je usvojila uredbu o jednokratnom novčanom dodatku na penziju, potvrdio je za “Avaz” ministar finansija FBIH Toni Kraljević. Time su stvoreni preduvjeti za isplatu novčanog dodatka penzionerima u FBiH, koji će biti sastavni dio penzije za mjesec juli.

Cilj jednokratnog novčanog dodatka na penziju je poboljšanje materijalnog položaja korisnika penzije koji prava ostvaruju kod nositelja osiguranja Federacije BiH, navodi se u tekstu uredbe. Novčani dodatak bit će isplaćen samo korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Uredbom su definirani i iznosi novčanog dodatka za pojedine kategorije penzionera.

- Jednokratni novčani dodatak na penziju u iznosu od 250 KM isplaćuje se korisnicima penzije koji ostvaruju pravo na penziju u iznosu najniže penzije u Federaciji BiH od 599,28 KM i korisnicima penzije koji primaju razliku penzije u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Jednokratni novčani dodatak na penziju u iznosu od 200 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji ostvaruju pravo na penziju od 599,29 KM do 800 KM. Jednokratni novčani dodatak na penziju u iznosu od 150 KM isplaćuje se korisnicima koji ostvaruju pravo na penziju od 800,01 KM do 1.000 KM. Jednokratni novčani dodatak u iznosu od 100 KM isplaćuje se korisnicima penzija u visini od 1000,01 KM do 1.500 KM. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog jednokratnog novčanog dodatka na penziju – precizirano je uredbom.

Jednokratni novčani dodatak na penziju ne isplaćuje se korisnicima koji su ostvarili pravo na srazmjerni dio penzije po međunarodnim ugovorima i Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskg i invalidsko osiguranja, osim korisnika koji ostvaruju pravo na razliku penzije po članu 82. Zakona o PIO. Dodatak se ne isplaćuje ni korisnicima prava na naknadu za fizičku onesposobljenost, kao ni korisnicima penzije koji su u radnom odnosu.

Za isplatu novčanog dodatka penzionerima u FBiH, Vlada FBiH je osigurala 74.039.250 KM.