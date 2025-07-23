Dok u Mostaru obilježavaju dva važna jubileja: Fekalije ispod Starog mosta ni Neretva ne može sakriti

Dok najveći grad na Neretvi obilježava dva važna jubileja, 21.godišnjicu obnove Starog mosta i dvije decenije otkako je taj simbol Mostara upisan na UNESCO-ovu listu zaštićene baštine, dugogodišnji problem fekalnog zagađenja na ušću Radobolje u Neretvu sve je uočljiviji.

Tako su na površinu rijeke, usljed dugotrajnog sušnog perioda i pada vodostaja rijeka bukvalno isplivale fekalije koje u Radobolju zbog nepostojanja kanalizacije u zaštićenoj staroj gradskoj jezgri ispuštaju brojni stambeni, ali i ugostiteljski objekti.

Iako su u projekt izgradnje kolektora i prečistača, označenom kao historijski, uložene desetine miliona maraka, zaštićena zona svjetske baštine ostala je izvan tog sistema, navodno zbog nepovoljne konfiguracije tla. Kao posljedica toga, ispuštanje fekalija u rijeku nedaleko od Starog mosta za mnoge je ostala jedina opcija.

Na glavnu kolektorsku mrežu priključeno je gotovo 40 posto domaćinstava, a da bi projekt bio potpuno u funkciji neophodno je izgraditi sekundarnu kanalizacionu mrežu.

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić u izjavi za „Dnevni avaz“ na ovu temu ukazuje upravo na problem sekundarne kanalizacione mreže za koju je, ističe, projekt urađen. Međutim, usto što je realizacija tog projekta zahtjevna, problem su i finansijska sredstva.

- Aplicirano je na više fondova i Svjetske banke i projekat je trenutno u fazi gdje se čekaju sredstva, ali i dozvole. Svjesni smo tog problema u zaštićenoj zoni UNESCO-a i predložit ćemo, kao vijećnici, prema gradskim nadležnim službama da se taj projekat parcijalno rješava, da prioritet bude stara gradska jezgra, kako bismo je što prije spojili na tu sekundarnu mrežu – kaže Rahimić.