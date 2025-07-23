Helez: Nabavljamo najsavremeniju vojnu opremu za Oružane snage BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, saopćio je značajne vijesti o modernizaciji Oružanih snaga BiH i nabavci najnovije vojne tehnologije. Tokom službene posjete Republici Turskoj, Helez je održao niz sastanaka sa vodećim kompanijama iz oblasti namjenske industrije, među kojima su Leonardo USA, Roketsan, BMC, Aselsan, Baykar i Havelsan.

Posebno je istaknuo uspješnu saradnju sa kompanijom Roketsan, zahvaljujući kojoj OS BiH uskoro dobijaju najsavremenije protivvazdušne sisteme Sungur i Hisat, te protivoklopne sisteme Umats i Omatas srednjeg dometa. Ovaj iskorak predstavlja značajno jačanje kapaciteta odbrane zemlje i povećanje interoperabilnosti s NATO snagama.

Helez je također najavio da je proces nabavke američkih helikoptera u završnoj fazi, sa ukupnom vrijednošću od oko 173 miliona KM, što je do sada najveća investicija u Oružane snage BiH.

Ministar je izrazio zahvalnost kompaniji Aselsan na donaciji najsavremenijeg antidron sistema Kangal i najavio dolazak dodatnih antidron sistema Ihtar i Turna, koji će značajno unaprijediti odbrambene sposobnosti protiv bespilotnih letjelica.

Kroz projekat DCBI obezbijeđeno je i oko 400 ručnih radio-stanica Aselsan, koje će dodatno modernizirati komunikacijske kapacitete OS BiH.

Helez je potvrdio i donaciju dvije bespilotne letjelice Bayraktar TB2 od strane kompanije Baykar, kao i obuke za rukovodioce dronova.

Zahvaljujući uspješnoj realizaciji prvog ugovora sa kompanijom BMC, Oružane snage su već dobile četiri oklopna vozila Kirpi II MRAP, a planira se nabavka dodatnih 48 vozila, za šta je osigurana alokacija od preko 44 miliona KM.

Ovi sastanci i dogovori na sajmu IDEF-2025 u Turskoj potvrđuju stratešku opredijeljenost Ministarstva odbrane za jačanje operativnih sposobnosti OS BiH i put ka punopravnom članstvu u NATO-u.