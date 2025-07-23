Srbijanski književnik koji je podržavao ratnog zločinca Vojislava Šešelja dobio državljanstvo BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dodijelilo je državljanstvo pjesniku Blagoji Bakoviću na njegov zahtjev, uz preporuku Vlade Republike Srpske, koja ga je ocijenila kao osobu od naročite koristi za BiH u oblasti kulture. Informaciju je potvrdilo Ministarstvo civilnih poslova, u čije je dokumente imao uvid portal Detektor.

Baković je autor više od 50 knjiga, a njegova poezija je nagrađivana i u Rusiji. Međutim, ono što se ne spominje u zvaničnim biografijama jesu njegovi javni istupi u znak podrške Vojislavu Šešelju, tokom skupova Srpske radikalne stranke u Novom Sadu 2013. i 2014. godine, dok je Šešelj bio pritvoren u Hagu.

Na skupu "Sloboda Šešelju", Baković je izveo svoje pjesme, od kojih su neke bile posvećene upravo lideru radikala. Godinu kasnije, na protestnom skupu "Oslobodite Šešelja", izjavio je: "On zna da je u Haški tribunal otišao zarad odbrane svih nas, a današnji veliki bi sve dali da su mali kao so. Sve dok postoji i najmanje seme slobode među srpskim narodom, ne smemo odustati. Dve unakrsne daske su zakovane na usta mog naroda i govore samo oni koje nisu uspeli da ućutkaju, oni kao Šešelj."

Prisustvo na skupovima

Za Detektor je Baković izjavio da nikada nije bio član Srpske radikalne stranke niti je podržavao Šešeljevu ideologiju, već je, kako kaže, prisustvovao skupovima u znak podrške pravu na pravično suđenje.

- Ja sam izražavao podršku Vojislavu Šešelju kao čovjeku koji ima pravo na suđenje. Nisam ga branio kao nevinog ili krivog, nego kao nekoga ko je deset godina proveo u zatvoru bez presude - rekao je Baković.

Istakao je da nikada nije glasao za Šešelja, da osuđuje sva zla djela, te da nije bio upoznat s pravosnažnom presudom.

- Ja to osuđujem, recimo. Ako je bilo to, ja to osuđujem i pridružujem se tome - rekao je nakon što su mu novinari Detektora ukazali na presudu.

Podsjećamo, Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) je 2018. pravosnažno osudio Šešelja na 10 godina zatvora zbog podsticanja i počinjenja progona Hrvata u selu Hrtkovci 1992. godine. Iako je bio optužen i za zločine na području BiH, Hrvatske i Srbije, za te tačke je oslobođen.

Godine 2024, MMKS je predmet protiv Šešelja i njegovih saradnika, zbog kršenja pravilnika Tribunala o zaštiti identiteta svjedoka i povjerljivih dokumenata, predao pravosuđu Srbije, ali novo suđenje još nije počelo.

Baković tvrdi da bi prisustvovao sličnim skupovima za bilo koga, bez obzira na nacionalnost.

- Znači, kunem ti se da bi to za ne znam koga, da bi to za muslimana, za Hrvata, da ga drže ne znam koliko i da me neko zovne: "Bi li podržao da se suđenje njemu završava", ja bih rekao: Da - rekao je Baković.

Reakcije

Dodjela državljanstva osobi koja je javno podržavala osuđenog ratnog zločinca izazvala je reakcije. Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, smatra da se time šalje loša poruka žrtvama.

- Čak i u slučajevima kada takve osobe ispunjavaju formalno-pravne uslove, važno je razmotriti moralne i etičke aspekte neke odluke, prije nego što bude usvojena. Da li je to mogao neko spriječiti, možda od bošnjačkih ministara – vjerovatno jeste, ali zašto to nije urađeno, ne znam - izjavio je Karčić.