Od septembra nove cijene struje: Otkrivamo detalje, evo kako će to izgledati u praksi

Od 1. septembra poskupljuje struja za kupce „Elektroprivrede BiH“ i to za kategoriju domaćinstva u prosjeku za 6,85 posto, a za ostalu potrošnju na naponskom nivou od 0,4 kilovolta (Kv) ukupna prosječna cijena bit će viša za 3,67 posto, dok će za javnu rasvjetu to povećanje iznositi 5,08 posto.

Odlučeno je to jednoglasno na sjednici Regulatorne komisije za energiju u F BiH (FERK) u Mostaru, čiji su članovi Sanela Pokrajčić, Samir Hadžihusejnović i Vesna Marić dali saglasnost na prijedlog „Elektroprivrede BiH“ kojim su tražene nove, više cijene električne energije za ove kategorije.

Tarifna grupa

U odnosu na prethodno poskupljenje električne energije, koje je bilo linearno, novost je da su prihvaćene blok-tarife za domaćinstva, kako su to prema FERK-u 1.jula predložili iz EP BiH.

Nakon što su stručne službe FERK-a analizirale taj prijedlog, prema kojem se uvode blok-tarife u ovisnosti o potrošnji električne energije, a prema kojima je zeleni blok do 350 kilovatsati (kWh) na mjesečnoj razini, plavi od 351 do 1.000 kWh, a crveni se odnosi na potrošnju preko 1.000 kWh, Igor Glibić, ispred stručnih službi FERK-a je predložio regulatorima da daju saglasnost.

Iako je prijedlog, kako je Glibić naveo, urađen u skladu sa utvrđenom metodologijom, ipak, on je ukazao na to da su razlike među blokovima neznatne te je izrazio sumnju u to da će se uvođenjem blok-tarifa dogoditi ikakav poticaj da kupci prilagode svoju potrošnju, budući da su iz EPBiH prilikom predstavljanja prijedloga naveli kako je cilj potaknuti građane na štednju električne energije.

U konačnici, od 1.septembra domaćinstva koja pripadaju prvoj tarifnoj grupi imat će više račune za 6,89 posto, a ona iz druge tarifne grupe za 6,82 posto.

Plavi blok

Naprimjer, ukupan račun građana čija je mjesečna potrošnja 300 kWh, trenutno, s PDV-om i naknadom za OIE iznosi 59,13 KM. Prema novim cijenama njihov račun će biti 62,29 KM. Domaćinstva koja imaju potrošnju od 900 kWh i koja se, prema usvojenom prijedlogu, nalaze u plavom bloku prema novim cijenama će mjesečno plaćati 177,58 KM, dok sada za potrošnju struje izdvajaju 166,17 KM.

Građani s dvotarfinim brojilima na mjesečnu potrošnju od 300 kWh umjesto 54,62 KM plaćat će iznos od 57, 53 KM, na potrošnju od 900 kWH 163,08 KM umjesto trenutnih 152,62 KM.

Mali kupci

Prosječno povećanje od 3,67 posto mjesečno udar je na male kupce, a to su pravna lica i obrtnici koji imaju manje od 50 zaposlenih, sa ukupnim godišnjim prihodom manji od osam miliona KM, čiji su svi objekti prilključeni na napon niži od 1kV, te čija potrošnja u prethodnoj godini nije prelazila 50.000 kWh. Također, jednako povećanje imat će i kupci od posebnog društvenog značaja, a to su škole, humanitarsne, socijalne, vjerske i slične ustanove.