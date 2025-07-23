Prijevoznici u avgustu počinju pripreme, od 1. septembra blokiraju BiH?!

Nakon protesta upozorenja, najavljenih pa otkazanih blokada graničnih prijelaza i carinskih terminala, te niza sastanaka i dogovora s predstavnicima vlasti, prijevoznici iz BiH za 15. avgust najavili su početak priprema, a od 1. septembra i proteste do ispunjenja njihovih zahtjeva. Umjesto pobune po tzv. francuskom modelu, sada je u najavi bosanskohercegovački model, koji podrazumijeva totalnu blokadu sabraćaja od lokalnih zajednica do granica.

- Ako država ne štiti sektor, sektor će se sam odbraniti. Nema više tišine. Nema više tolerancije na birokratsku nebrigu. Mi ne rušimo BiH, mi je još jedini pokušavamo spasiti. Da li BiH može opstati kao funkcionalna država ili će je birokratski aparat pretvoriti u Apsurdistan? Otvaramo li 15.000 novih radnih mjesta ili zatvaramo 12.000 postojećih? – navode iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Pojašnjavaju da se rješenja za probleme u ovom sektoru usaglašavaju sa svim nivoima vlasti, da su dokumenti potpisani, ali da birokratija i dalje sve pretvara u apsurd. Dogovorena rješenja ostaju na čekanju. Podsjećaju da je riječ o punoj primjeni AETR pravila, kako bi se osiguralo poštovanje radno-pravnog statusa profesionalnih vozača iz BiH u EU, zatim finansijskom rasterećenju transportnog sektora kroz povrat akciza na gorivo od 50 posto, 50 posto popusta na putarine na autocestama, te uklanjanje parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Dogovorene su i izmjene Pravilnika Ministarstva komunikacija i transporta BiH, kao i skraćivanje rokova zadržavanja na granicama s UIO BIH. Međutim, iz Konzorcijuma navode da rješenja postoje, ali ne i volja da se ona primijene. Zato prijevoznici najavljuju da će javnost informirati ko su odgovorni za nepostupanje po dogovorenim tačkama i započeti proteste.

- Mi, prevoznici, stručnjaci i akademska zajednica okupljeni oko Konzorcijuma Logistika BiH, svjesni smo da je pokrenut reformski proces koji pokušava zaustaviti višedecenijsku praksu uništavanja sektora drumskog transporta. Ali, neka javnost zna – sistem je godinama bio dizajniran da nameće nove troškove, a ne rješenja. Birokrate i "spavači", kroz netransparentne i destruktivne mehanizme, preusmjerili su više od 240 miliona KM iz sektora, bez ikakve koristi za budžet, infrastrukturu ili ljude – navode iz Konzorcijuma.

Predlažu da se, ako država odluči kapitulirati pred birokratama, konačno uvede i zakonski okvir za Apsurdistan.

- Da službenici, birokrate, spavači imaju pravo da se „ugrađuju“ u svaki projekt u iznosu od najmanje 3–15 %, da svaka lokalna zajednica ima pravo naplaćivati komunalnu taksu od 100 KM po ulazu kamiona, kao što to već rade Brod i Gradiška, da je za svaki izlazak inspektora, pregledača ili druge osobe da ubrza prelazak ili izlazak s terminala minimalna naknada 100 KM, da se uvedu tri terminalske takse između granice i slobodnog ekonomskog prostora BiH – svaka po 100 KM, da se u svako ministarstvo uvedu radne grupe s naknadom 15 posto od dobiti naručioca, koje umjesto interesa sektora štite interese pojedinaca. Birokratama spavačima, koji su “izuzeli” stotine miliona iz sektora, dodijeliti zaštićeni status, pa neka slobodno nastave s poskupljenjem taksi. U Apsurdistanu nema fizičkih pregleda, nastave, akreditacije – sve se rješava preko SMS-a. Atest, diploma, certifikat? Pošalješ poruku – dobiješ na kućnu adresu. Plaća se, naravno – navode iz Konzorcijuma Logistika BiH.