SDA: Novo poskupljenje struje najslikovitije ilustruje politiku i "viziju" Trojke

Dolaskom Trojke i instaliranjem nekompetentnog rukovodstva, APBiH proizvodi gubitke koji se mjere stotinama miliona KM, ističu iz SDA

Rukovodstvo SDA. Fena

S. S.

23.7.2025

Stranka demokratske akcije oglasila se povodom najavljenog povećanja cijena električne energije saopćenjem u kojem navodi da nakon prošlogodišnjeg povećanja cijena električne energije za više od 10 posto, "nametnuta Vlada Federacije BiH nastavlja zavlačiti ruku u džep dijelu stanovništva Federacije BiH".

Novo poskupljenje struje od oko sedam posto koje će nastupiti 1. septembra ove godine dodatni je udar na standard građana. Ali, samo nekih. I ovaj put, kao i prošle godine, struja poskupljuje isključivo korisnicima Elektroprivrede BiH, koja „pokriva“ kantone u kojima pretežno žive Bošnjaci. Na tim područjima struja je poskupila dvaput za godinu, dok na područjima koje snabdijeva Elektroprivreda HZHB rasta cijena nije bilo. Svemu je prethodilo Trojkino prepuštanje HDZ-u kontrole nad FERK-om - ističe SDA u saopćenju.

Kako dodaje od dolaska Trojke i instaliranja nekompetentnog rukovodstva, Elektroprivreda BiH proizvodi gubitke koji se mjere stotinama miliona maraka.

- Njihovu nesposobnost, kao i katastrofalne političke odluke bazirane na podaništvu Trojke prema HDZ-u, prinuđeni su plaćati građani iz kantona u kojima pretežno žive Bošnjaci. Posljednji primjer najslikovitije ilustruje politiku Trojke i njihovu „viziju“ odnosa u Federaciji BiH, ali i cijeloj državi - smatraju u SDA.

