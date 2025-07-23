SDA: Novo poskupljenje struje najslikovitije ilustruje politiku i "viziju" Trojke

Stranka demokratske akcije oglasila se povodom najavljenog povećanja cijena električne energije saopćenjem u kojem navodi da nakon prošlogodišnjeg povećanja cijena električne energije za više od 10 posto, "nametnuta Vlada Federacije BiH nastavlja zavlačiti ruku u džep dijelu stanovništva Federacije BiH".

Novo poskupljenje struje od oko sedam posto koje će nastupiti 1. septembra ove godine dodatni je udar na standard građana. Ali, samo nekih. I ovaj put, kao i prošle godine, struja poskupljuje isključivo korisnicima Elektroprivrede BiH, koja „pokriva“ kantone u kojima pretežno žive Bošnjaci. Na tim područjima struja je poskupila dvaput za godinu, dok na područjima koje snabdijeva Elektroprivreda HZHB rasta cijena nije bilo. Svemu je prethodilo Trojkino prepuštanje HDZ-u kontrole nad FERK-om - ističe SDA u saopćenju.

Kako dodaje od dolaska Trojke i instaliranja nekompetentnog rukovodstva, Elektroprivreda BiH proizvodi gubitke koji se mjere stotinama miliona maraka.

- Njihovu nesposobnost, kao i katastrofalne političke odluke bazirane na podaništvu Trojke prema HDZ-u, prinuđeni su plaćati građani iz kantona u kojima pretežno žive Bošnjaci. Posljednji primjer najslikovitije ilustruje politiku Trojke i njihovu „viziju“ odnosa u Federaciji BiH, ali i cijeloj državi - smatraju u SDA.