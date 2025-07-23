ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Bećirović u Parizu otvara Spomenik žrtvama genocida

Spomenik je podignut u povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida

Bećirović s Makronom. PBiH

A. O.

23.7.2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravit će 24. i 25. jula u Parizu, gdje će, uz niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima Republike Francuske, otvoriti Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici.

Spomenik je podignut u povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida, zahvaljujući gradonačelnici Pariza Anne Hidalgo i Gradskom vijeću Pariza, a na inicijativu Udruženja Međunarodna solidarnost BiH – Francuska (SIBH-France), saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

