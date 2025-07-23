Uz podršku kantona Petrovačko ljeto donijelo sajam pun domaćih čarolija

U sklopu manifestacije „Petrovačko ljeto“, u organizaciji Općine Bosanski Petrovac, danas je održan Sajam rukotvorina i domaćih proizvoda koji je okupio brojne izlagače iz Bosanskog Petrovca i Drvara. Događaj je protekao u atmosferi zajedništva, uz bogatu ponudu autentičnih proizvoda i veliki interes građana i turista.

Posjetioci sajma uživali su u raznovrsnoj ponudi domaćih prehrambenih proizvoda, ručnih radova, prirodne kozmetike i suvenira, a cijela manifestacija nosila je snažan pečat lokalnog identiteta i tradicionalnih vrijednosti.

– Manifestacija „Petrovačko ljeto“ protiče u odličnoj atmosferi. Drago mi je da su naši izlagači uzeli učešće i dali doprinos ovom događaju – izjavio je načelnik Mahmut Jukić, naglašavajući važnost ovakvih inicijativa za promociju lokalnih proizvođača i očuvanje kulturne baštine.

Ovogodišnje „Petrovačko ljeto“ organizovao je načelnik Jukić, budući da Centar za kulturu nije preuzeo organizaciju manifestacije. Uprkos tome, manifestacija uspješno okuplja veliki broj posjetilaca i učesnika, a podršku joj pružaju Vlada i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona kroz programe podrške kulturnim događajima.

Organizatori ističu da je sajam domaćih proizvoda još jednom pokazao da Bosanski Petrovac s pravom zauzima sve značajnije mjesto na mapi ljetnih kulturno-privrednih dešavanja u Unsko-sanskom kantonu.

U nastavku „Petrovačkog ljeta“ građane očekuje promocija knjige, sportska takmičenja i bogat muzički program, koji će dodatno obogatiti ljetnu ponudu tog grada.