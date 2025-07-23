Prijedlog izmjena Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu usklađen sa predstavnicima Sindikata

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koje je danas razmatrao Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usklađen je ranije tokom pregovora predstavnika Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH sa ovlaštenom osobom uime Vlade FBiH direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnjićem i predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem, saopćeno je iz tog sindikata.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je po hitnoj proceduri razmatrao prijedlog izmjena tog zakona, koji je ranije utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedlogom izmjena zakona uređuju se odnosi i pitanja za čije uređenje postoji neodložna hitna potreba s obzirom da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine svojim presudama, a na osnovu podnesenih apelacija određenih općina nalozio izmjene Zakona.

Vlada FBiH je dostavila izjašnjenje i prihvatila amadmane na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu po hitnom postupku, a koji su usklađeni sa predstavnicima Sindikata.

Utvrđen je prijedlog amadmana definisan za član 112 koji definiše pasivno dežurstvo uposlenika i vatrogasaca i član 114 kojim se definiše dodatak na platu za vatrogasce do 30 posto i do 20 posto za ostale uposlenike u profesionalnim vatrogasnim jedinicama.

Na sjednici u Parlamentu pored predsjednika Sindikata Samira Kurtovića, bio je predsjednik Koordinacije Sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona Amir Sejdinović, saopćeno je iz Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.