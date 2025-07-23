Učesnici smješteni u kamp u Martin Brodu: Otvorena 51. Una regata

SUTRA STARTAJU

Otvorena 51. Una regata

Prva etapa je planirana do Kulen Vakufa, gdje bi trebali stići oko podne i napraviti kraću pauzu

S. S.

23.7.2025

Ovogodišnje izdanje Una regate, prema najavama, trebalo bi privući desetine hiljada gledatelja.

Večeras su se u Martin Brodu okupili učesnici, odakle će sutra ujutro startati prvu etapu.

Prva etapa je planirana do Kulen Vakufa, gdje bi trebali stići oko podne i napraviti kraću pauzu.

Nakon pauze oni nastavljaju ka Štrbačkom buku, gdje bi trebali stići u večernjim satima.

Kako su zabilježili "Avazovi" reporteri, u Martin Brodu se nalazi veliki broj učesnika, koji su smješteni u kamp. Uz prigodan kulturno-zabavni program otvoreno je 51. izdanje Una regate.

Podsjećamo, još jučer su u revijalnom dijelu kajakaši se spustili iz Donje Suvaje, izvorišta Une, u Hrvatskoj do "Laćinog mosta" u Beglucima.

# BIHAĆ
# UNA REGATA
# MARTIN BROD
