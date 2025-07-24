Kovačević se obrušio na SDA, Trojku i opoziciju iz RS: "Dao sam prijedlog da se zovu bošnjačka snaga"

Portparol SNSD-a i delegat u Domu naroda BiH Radovan Kovačević osvrnuo se na aktuelnu političku situaciju u BiH i ponovo prozvao stranke Trojke.

Kako je izjavio za RTRS, „BiH je prihvatljiva onakva kakva je predviđena Dejtonskim sporazumom, sa nadležnostima koje pripadaju RS i sa nadležnostima koje pripadaju BiH“.

- Sve što predstavlja manje RS, za nas je neprihvatljivo i borit ćemo se – izjavio je Kovačević.

Dodao je da je bh. entitet RS odgovorio svim izazovima i problemima i ostala ekonomski stabilna.

Kovačević, koji je i delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao je da je politika stranaka iz Sarajeva "što manje RS". Kovačević je izjavio kako je „njima problem kada nasuprot sebe imaju politiku koja se zalaže za što više RS, a jedino što je za nas neprihvatljivo to je manje RS“.

"Snažni lider"

- Kada još na to dodate da takva politika ima snažnog lidera koji uspijeva 20 godina da prevaziđe sve izazove. Doživio je napade i od Alije Izetbegovića, i od Sulejmana Tihića, i od Zlatka Lagumdžije, i od Harisa Silajdžića i od Bakira Izetbegovića i sve ih je poslao u prošlost, a on je i dalje tu – istakao je on.

On je istakao da je najveći problem što takva politika Sarajeva, kako ističe, nalazi partnere iz RS koji su voljni da im asistiraju.

- Filozofija opozicije iz RS je prvo da se dočepaju fotelja, pa će onda dalje vidjeti - naglasio je Kovačević.

Djelo opozicije

Osvrćući se na smjenjivanje kadra SNSD na državnom nivou, Kovačević je podsjetio da je to djelo opozicije iz RS u saradnji sa svim strankama koje je ocijenio kao bošnjačke.

- Kada govorimo o Predstavničkom domu, tu su bili uključeni i SDA i stranke Trojke i sve ove manje stranke. Apsolutno svi i sa njima stranke opozicije iz Republike Srpske. U Domu naroda imamo pet delegata bošnjačkog Kluba jedinstveno, zajedno sa ljudima iz Republike Srpske. Ja sam im dao prijedlog da im se koalicija zove 'bošnjačka snaga' – istakao je Kovačević.