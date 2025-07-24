Vijeće ministara BiH o Nacrtu zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o načinu i iznosu finansijskih sredstava za troškove angažovanja advokatske kancelarije Nauta Dutilh-Sophie Jacmaiin, Jeal Francois Vandrooghenbroeck and Stan Brijs u svrhu zastupanja u izvršnom postupku koji se vodi pred nadležnim sudom u Bruxellesu po prijedlogu Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček protiv Bosne i Hercegovine po osnovu presude Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova ISCID, sa sjedištem u Vašingtonu ARB/16/36 od 18. 4. 2022. godine.

Pred ministrima bi se trebao naći i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, te Prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2026. godinu.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt prijedloga Programa javnih investicija/Razvojno-investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine 2026. - 2028.

Na dnevnom redu bi se, između ostalog, trebao naći novi tekst Prijedloga pravilnika o sistemu obaveznog označavanja (markiranja) tekućih naftnih goriva.

Ministri bi danas trebali razmatrati i Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Nihad Omerović i Sabina Ćudić.