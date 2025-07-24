Stanje na putevima u BiH: Visoke temperature i radovi otežavaju saobraćaj

Visoke dnevne temperature mogu utjecati na koncentraciju vozača i drugih učesnika u saobraćaju, zbog čega se savjetuje da se duže relacije prelaze u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Na cestama je povećan broj biciklista, motociklista i korisnika električnih romobila, pa se apeluje na sve da poštuju saobraćajne propise, navode iz BIHAMK-a.

Trenutno su aktivni radovi na autocesti Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor. Na putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Do 26. jula u noćnim satima (23:00-05:00) u Tuzli se izvode radovi na sanaciji rasvjete između kružne raskrsnice Siporex i petlje Šićki Brod. Za vrijeme radova saobraća se usporeno jednom trakom.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralne ceste Dobro Polje-Foča (lokacije Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase zabranjen je na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila te kategorije preusmjeravaju se na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila na GP Šepak mogu saobraćati od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom isključivo u terminu od 22 do 06 sati.